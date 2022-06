Cotillo entregó terrenos y dijo que se terminarán "negocios en negro"

Casi medio centenar de actas de adjudicación de terrenos fiscales y once títulos de propiedad fueron entregados por el municipio de Caleta Olivia en un acto celebrado el lunes en el SUM del Centro Cultural, presido por el intendente Fernando Cotillo, al cual también asistió especialmente invitado el vicegobernador Eugenio Quiroga.

En el discurso de apertura, el intendente confirmó que la comuna ya dispone de otras treinta hectáreas en la zona noroeste del ejido urbano, las que una vez mensuradas posibilitará disponer de más de cuatro mil parcelas.

En ese sentido manifestó que esa cantidad no solo permitirá resolver la alta demanda de lotes para construcción de viviendas sino que además anulará oportunistas especulaciones de “inmobiliarias ambulantes” que ofrecen y venden tierras no les pertenecen ya que son fiscales o privadas y consecuentemente se enriquecen con “negocios en negro”.

Más tarde, al finalizar la ceremonia, El Patagónico la requirió mayores precisiones sobre tales irregularidades y, sin bien no dio nombres, aseguró que “hay unos cuantos vivos” que estafaron a vecinos, pero también reparó que no pocos compradores sabían que el negocio no era lícito y ahora hay muchos casos en trámite de regularización porque ya se construyeron viviendas.

Respecto a las adjudicaciones concretadas ayer, se hizo saber que el proceso se efectuó en el marco de la Ordenanza N° 5.983, dirigida a contribuyentes que poseen el beneficio del crédito Pro.Crear y que en lo que va esta gestión ya se adjudicaron 117 terrenos y se entregaron 40 títulos de propiedad.

No se especificó el costo de las parcelas pero fuentes de la Dirección de Tierras señalaron que es algo superior a los doscientos mil pesos y que ese monto cubre parte del tendido de servicios básicos.

Por otro lado se hizo saber que la Dirección de Catastro llevó a cabo el relevamiento necesario y administrativo, que incluyó la recopilación de documentación y redacción de los instrumentos que luego serán elevadas a la Comisión Bidepartamental de Tierras.