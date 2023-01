Crece la expectativa por el Strongest Man Comodoro

José Poblete, atleta y referente de la disciplina Strongman (atletismo de fuerza) se reunió con el profesor Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, con el objetivo de conseguir apoyo para la realización de la primera edición del Strongest Man Comodoro. La competencia tendrá más de una decena de atletas de todo el país, con el objetivo de competir y difundir la actividad.

El evento se denomina Strongest Man Comodoro y será una competencia de fuerza con diversas pruebas de levantamiento y traslado de elementos de mucho peso.

Strongest Man Comodoro se realizará el sábado 18 de febrero en la costanera local, comenzando en horas del mediodía y tendrá participantes de todo el país, quienes además de competir, servirán como exhibición del deporte, buscando la difusión de dicha disciplina en la región.

“Es una competencia de nivel nacional para atletas de Strongman (atletismo de fuerza). Vendrán de distintos puntos del país, se mostrará este deporte de fuerza, que consiste en levantamiento y traslado de peso”, comentó José Poblete, referente de la disciplina y atleta que se reunió con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, este miércoles.

“Haremos pruebas de levantamiento de piedras, vamos a mover un camión, algo muy característico de este deporte. Estamos muy contentos por el apoyo que nos está dando el Ente, para que esto se pueda concretar. El lugar será la costanera. Será el sábado 18 de febrero, comenzando el evento aproximadamente a las 13:00”, describió Poblete.

ATLETAS ANSIOSOS POR VENIR AL SUR

“Los atletas están inscriptos, esperando ese momento. Quieren venir a conocer el sur. Gracias al Comodoro Deportes se pudo gestionar y será un torneo con atletas consolidados. Será competencia, pero más que nada para difundir el deporte y que se expanda en esta zona. Somos 11 atletas del ámbito y un invitado de Comodoro (Cristian Sánchez) que se está preparando para este desafío”, aseguró Poblete.

“Es un torneo de categoría libre, seremos atletas de 90kg., compitiendo con otros de 130 o 140kg. Son cuatro pruebas, moveremos un yugo de 400kg. Es un elemento que cargamos en la espalda y lo movemos a tracción de piernas. Caminatas de granjero con 300kg. (150kg. por brazo), moveremos las piedras (Atlas) épicas de este deporte, redondas hasta 150kg. Mancuernas gigantes de hasta 150kg. y el broche de oro será mover un camión de aproximadamente 15 toneladas”, explicó el referente de la disciplina de fuerza.

EXPERIENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

“Estoy hace un año y medio en este deporte, ya he competido a nivel nacional y tuve un paso por un torneo internacional (Arnold Strongman Classic) en Brasil el año pasado, donde tuve la suerte de salir tercero a nivel sudamericano en mi categoría. Es un torneo de la firma de Arnold Schwarzenegger, lo más cercano que tenemos es Brasil y es del mismo calibre que en otros puntos del planeta”, aseguró.

“Jamás hice nada de culturismo. Si bien me inicié en el gimnasio convencional, siempre quise hacer mucha fuerza, siempre me llamó la atención este tipo de competencia, porque las veía en televisión en ESPN. Y hoy, creo que la edad es sólo un número, así que decidí meterme de lleno en este deporte. Con 34 años en el ámbito de la fuerza se puede estar, porque es algo saludable. Más allá de que la gente lo vea descabellado, con los cuidados que hay que tener y posturas correctas, se puede salir bien de cada competencia”, expresó.

“No es fácil entrenar, porque además tengo mi trabajo, mi familia que gracias a Dios me banca. Tengo un espacio en mi casa, que fui armando de a poco. Tuve un breve paso por el Instituto, siempre mi idea era abocarme a ser profe. Surgió esta oportunidad y no la quise desaprovechar. Como venía con un volumen de trabajo parecido, se fue dando el tema de las competencias. Es clave la alimentación. Entreno cuatro veces a la semana, casi 3 horas por día, pero da sus frutos. Dentro de todo me ha ido bien y creo que es por la constancia que uno le pone”, cerró.