Crimen de Tino John: "armaron la escena"

“No es una opinión; es un trabajo que realicé en el lugar del hecho”, afirmó el perito criminalístico Enrique Prueger, contratado por la familia de Alejandro Martín “Tino” John, el hombre de 62 años que murió de un disparo en la frente cuando irrumpieron en su casa del paraje Las Golondrinas un equipo del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP). El hecho ocurrió el 27 de mayo del año pasado y desde entonces sus familiares exigen justicia.

En declaraciones a La Namunkurá 89.7, el perito Prueger afirmó que “entraron a matar. Tino no se resistió; tiene un disparo en la frente. No había arma en el lugar; estaba en el pasillo, agachado… en el lugar donde cae lo corren… para hacer simular la posibilidad de que estuvo disparado desde la escalera. Armaron la escena”.

Agregó el experto que “no sé qué está esperando la fiscal; la investigación tiene que seguir. Esto le puede pasar a cualquiera. Es verdad que Tino John tenía una crisis psicótica, pero el día anterior… ese día estaba tranquilo. Nadie merece morir así”.

En su momento, el hecho fue justificado por el jefe policial de entonces, Miguel Gómez, y por el exministro de Seguridad, Federico Massoni, quien debió ir a la Legislatura a dar las explicaciones del caso. Allí admitió la carencia de un equipo especial de negociadores dentro de la fuerza para lidiar con situaciones como la que le costó la vida a John.

“Debieron utilizar a su pareja como mediadora, pero la tenían atada; la anularon. Esa es la mejor prueba de que entraron a matar. Es una ejecución. Hay tres impactos de la pared del pasillo pero no vienen de arriba sino de abajo; es física pura”, acotó Prueger.

Agregó que “los videos que se registran en los cascos de los efectivos del GEOP no está; los borraron. Las evidencias que hay derriban todo. Primero llegan los efectivos del GEOP, matan a Tino John; antes de que llegue Criminalística ya estaba la fiscal; fue modificada la escena. Me banco que me cite la fiscal. Esto es un escándalo de proporciones. Y lo voy a defender a muerte”.