Crisis en Flybondi: abre retiros voluntarios tras cancelaciones y sanciones

En medio de una seguidilla de vuelos cancelados y problemas operativos, la aerolínea low cost Flybondi lanzó un plan de retiros voluntarios para su personal, en una decisión que tomó por sorpresa a los trabajadores.

La medida fue comunicada de forma interna y, según la empresa, responde a un “rediseño organizacional” orientado a mejorar la eficiencia. Sin embargo, se da en un contexto complejo marcado por cancelaciones masivas y conflictos con proveedores.

Cancelaciones y flota en crisis

Solo este jueves se registraron más de 30 vuelos cancelados, afectando rutas clave como Bariloche, Mendoza, Iguazú, Neuquén y Tucumán.

La situación se vincula con problemas en los contratos ACMI —que incluyen avión, tripulación, mantenimiento y seguro— utilizados por la compañía para ampliar su flota. La renegociación con proveedores dejó varios aviones fuera de operación, complicando la programación.

En las semanas previas, la aerolínea llegó a cancelar cerca de 100 vuelos en pocos días, afectando a miles de pasajeros.

Retiros voluntarios en marcha

En este escenario, la empresa avanzó con un esquema de retiros voluntarios que ya tiene fechas definidas para su implementación.

Desde la compañía aseguran que se trata de una práctica habitual en la industria, aunque la decisión contrasta con el anuncio realizado meses atrás sobre una inversión millonaria para ampliar la flota.

Multas y reclamos

La crisis también derivó en sanciones. La provincia de Neuquén aplicó una multa cercana a los 229 millones de pesos, tras detectar irregularidades en la atención a pasajeros afectados por cancelaciones.

Además, la aerolínea enfrenta reclamos recurrentes por demoras y reprogramaciones, en un contexto donde aún no hay definiciones sobre posibles sanciones a nivel nacional.

Incertidumbre en el sector

Mientras la empresa busca reordenar su operación, persisten las dudas sobre la continuidad del servicio y el impacto en los trabajadores.

El escenario combina ajustes internos, problemas operativos y malestar de usuarios, en un momento clave para la actividad aérea en el país.