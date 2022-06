Críticas a ADOS por su falta de cobertura

El reclamo de Gisela Márquez y Paula Sánchez contra ADOS continúa. Ambas le reclaman a la obra social que preside Juan Carlos Cossio (secretario general de la UTA regional de Comodoro Rivadavia) que brinde una cobertura completa para sus hijos discapacitados.

El reclamo comenzó la semana pasada cuando ambas se encadenaron en las puertas de ADOS. Ahora la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil (ROSC), vinculadas a la infancia, exigió que la obra social cumpla inmediatamente la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia.

“La obra social ADOS niega los requerimientos de un abordaje integral que necesitan para tener la calidad de vida que como derecho inalienable les corresponde. Es incomprensible que no se haya ejecutado la orden judicial, demora inexplicable que pone en peligro directamente la vida de un niño y de un joven”, cuestionaron.

“Sus madres, Paula Sánchez y Gisela Márquez, han realizado todas las actuaciones posibles durante años llegando a las últimas consecuencias de solicitar a la Justicia que intervenga y aun así vemos el menosprecio y el maltrato hacia sus hijos y hacia ellas mismas, sintiéndonos como parte de ese menoscabo. ADOS: Pedimos la ejecución inmediata del amparo que cubra las necesidades impostergables de B y de S. La Vida está por encima de todo”, resaltaron.

Hay que recordar que el hijo de Paula Sánchez es electrodependiente y necesita un equipo que le ayude a mantener su calidad de vida. Mientras, el hijo de Gisela Márquez necesita oxígeno. El reclamo llevó a que ambas madres presentaran un recurso de amparo en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia. Su titular, Eva Parcio de Seleme, los firmó, pero hasta el momento no se han cumplido.

“Yo tengo a mi hijo de 5 años y no paramos de vivir injusticias. Nosotros tenemos un recurso de amparo en camino. Tenemos una medida cautelar que no se está cumpliendo. La medida es de abril y van presentando papeles erróneos para ir dilatando la causa y no cumplir con los derechos que corresponden”, subrayó Sánchez.

“Nosotros lo que estamos reclamando es que se cumpla la ley. Que se dejen de pisotear los derechos de un niño discapacitado. Es aberrante lo que hace esta gente. Hicimos todos los pasos dentro del marco legal, pero no nos atienden. No nos dan la oportunidad de garantizar los derechos de nuestros hijos”, aseguró.

Asimismo, Gisela consideró que no se trata de un reclamo normal sino de la vida de una persona y apuntó contra la Justicia por no hacer cumplir las medidas cautelares. “Mi hijo tiene un amparo federal que fue firmado por (la jueza federal Eva Parcio de) Seleme. Ese amparo no se está cumpliendo porque, en ese fallo, la jueza dictamina todo lo que se le tiene que dar a Santiago desde 2014. Toda esta situación llegó a agravar el estado de salud de mi hijo”, aseguró.