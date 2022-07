¿Cuántos días a la semana se recomienda evitar el consumo de alcohol?

Médicos hepatólogos recomendaron evitar el consumo de bebidas alcohólicas al menos tres días por semana para un desarrollo saludable del cuerpo. Si bien explicaron que el escenario ideal es evitar en la totalidad este tipo de productos, consideraron que se trata de un plazo razonable y cumplible para la mayor parte de la sociedad. Además, señalaron que esta limpieza debe ser acompañada de una alimentación equilibrada y una vida saludable.

El consenso se produjo en el marco del Congreso Internacional de Hígado que se llevó a cabo en Londres, y al analizar una situación que preocupa a los sanitaristas: el alto consumo de alcohol en todo el mundo. En este sentido, Europa es el continente con mayor tasa de consumo de este tipo de bebidas por persona. Mientras que, según un informe de la Asociación Europea de Estudio del Hígado (EASL), más de la mitad de las enfermedades hepáticas terminales tienen que ver con este tema.

Según publicó la revista científica The Lancet, cada año mueren en Europa unas 287 mil personas por enfermedades hepáticas. La población más afectada son los jóvenes y adultos de mediana edad, a diferencia de otro tipo de consumos problemáticos, como el tabaco o la mala alimentación. Además, en su mayoría, se trata de cuadros prevenibles con hábitos saludables.

De hecho, desde la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) se presentó una nueva estrategia para luchar contra las enfermedades hepáticas. Con el foco en la prevención, se buscará hacer más accesibles escáneres móviles de hígado y test sanguíneos. Buscan facilitar la detección de los problemas cuando surgen para que no sea necesario ir a un especialista o al hospital para su tratamiento.

En este contexto, el vicesecretario general de EASL, Aleksander Krag, aseguró: “No es que le digamos a la gente que no puede beber nada. Se pueden seguir buenas reglas. Mantener tres días sin beber cada semana, nunca consumir más de cinco unidades de alcohol de una vez y no más de 10 a la semana”. Aclaró que una unidad no se corresponde a una bebida. Y explicó que una copa de vino llena equivale a tres unidades, o que una cerveza de 333 mililitros, son 1,5.

Este mensaje fue criticado por algunos médicos, que consideraron que la recomendación de establecer un “consumo moderado” no visibiliza el real problema que hay detrás de las bebidas alcohólicas, y es su sensación de bienestar que puede generar en muchas personas adicción y dependencia. Por este motivo sugieren que una medida más eficaz es disminuir la oferta de bebidas alcohólicas y aumentar su precio.

Consumo alcohol en Argentina

Según datos oficiales, en la Argentina mueren 8 mil personas al año por enfermedades vinculadas al consumo de alcohol. De hecho, es el segundo país en consumo de alcohol en América del Sur: se estima un nivel de ingesta de alcohol puro por persona al año de 9,88 litros.

Si vos o algún familiar, amigo o amiga están atravesando una situación de consumo problemático de alcohol, contactate de manera gratuita para solicitar toda la información, orientación y acompañamiento al 0800 222 1002 - OPCIÓN 6.

Fuente: Página12