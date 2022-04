"Cumplíamos órdenes para nuestros superiores"

El exespía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Leandro Araque, integrante del grupo dedicado a las actividades de seguimiento denominado Super Mario Bross, rompió el silencio y prendió el ventilador en torno de la causa que lo tiene como procesado por asociación ilícita, acusado de ser uno de los “cuentapropistas” que llevó adelante tareas de espionaje ilegal contra dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas, periodistas y hasta familiares del entonces presidente Mauricio Macri.

Durante un reportaje exclusivo al programa Conflicto de Intereses por el canal C5N, el exagente de Inteligencia desmintió haber realizado las tareas de inteligencia ilegal por cuenta propia y sostuvo que tanto él como sus compañeros de los Super Mario Bross siguieron ordenes de sus superiores: “Definitivamente no era un cuentapropista. Éramos un grupo de agentes que trabajaba para una estructura vertical, siempre cumpliendo órdenes para nuestros superiores de turno”, sostuvo. “Las ordenes las bajaban Diego Dalmau Pereyra y después Alan Ruiz”, agregó.

Respecto de la ilegalidad de las maniobras que tanto él como sus compañeros realizaron contra resonantes nombres de la política como Cristina de Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Nicolás Massot y Emilio Monzó, entre otros, Araque aseguró que ellos realizaban todos los trabajados que les encomendaran salvo que sea un pedido “estrictamente ilegal”.

“Cuando a uno le dan una orden, no importa quién sea el objetivo o la persona a seguir sino que no sea manifiestamente ilegal. Ir a sacar una foto o hacer una averiguación de alguien no es ilegal”, aseveró.

MAJDALANI LO QUISO SOBORNAR

Sobre este punto, también afirmó que la dirección de la Agencia le solicitó al agente Facundo Melo que direccionara una declaración en contra de Pablo Moyano, y que al negarse y denunciarlo, sufrió un sugestivo robo en su departamento, y, acusó a Silvia Majdalani de querer sobornarlo a cambio que desistiera de la denuncia penal: “A mediados de 2019 tuvimos una reunión con Majdalani en el edificio de 25 de Mayo (sede de la AFI) en la cual ofrece un dinero para que Melo retirara la denuncia por el armado de la causa contra Moyano. Dijo que le hiciéramos llegar el ofrecimiento”, relató.

Además, el exespía de la AFI macrista también afirmó que Alan Ruiz, el entonces director de Operaciones de la Agencia Federal de Inteligencia, les pidió que le robaran el teléfono celular al periodista Rodis Recalt alegando que tenía una fuente dentro de la Agencia que le estaba proveyendo información confidencial. Tras negarse a cometer el delito, según el relato de Araque, se lo informaron a la subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani y la respuesta fue separarlos del resto del grupo de los Mario Bross: “Se lo comunicamos y tras ello nos separó del grupo y Ruiz siguió”, denunció.

Por último, el exagente de inteligencia, que fue traspasado de la Policía de la Ciudad a la AFI por pedido de la entonces nueva gestión en 2015, también se refirió a los chats de octubre de 2018, donde los Mario Bross debieron rastrear un bar donde Fabián Rodríguez Simón se habría juntado con el juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz ubicado en el barrio de Palermo y en donde un hombre les tomó una fotografía. En aquel entonces, Alan Ruiz les dio la orden de ubicar el bar y les pidió celeridad ya que se trataba “de un pedido del 1”. En este sentido, Araque fue categórico al responder que “en la jerga, cuando se nombraba al 1 era en referencia a Mauricio Macri”, a quien describió como un “cínico o un mal informado”, por sostener que ellos actuaban de forma independiente.

“Las Órdenes las daba Alan Ruiz pero no creo que le interesaría a él la información. ¿A quién le importaría lo que hace la hermana del Presidente o el cuñado del presidente sino al Presidente?”, culminó.