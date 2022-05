Dalma y Claudia enfrentadas con Giannina por su casamiento con Osvaldo

Tras el anuncio del casamiento con Daniel Osvaldo, la relación entre Dalma, Claudia y Gianinna parece haber tenido un quiebre. "No me hablo con Gianinna", dijo la madre de las hijas de Diego Maradona.

Desde que se conoció la noticia del casamiento entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, se comenzó a rumorear que la relación con su hermana Dalma y su mamá Claudia empezaba a tener algunos cortocircuitos.

Es que la familia de Gianinna parece no estar de acuerdo con la relación que mantiene con el cantante y mucho menos el paso importante que estarían dando este martes en un barrio privado en Tigre.

Según informó Dennis Dumas en Flor de Equipo, Claudia Villafañe rompió el silencio y lanzó una contundente frase: "No me hablo con Gianinna. No tengo idea si se casa o no".

Esto confirmaría las especulaciones y la relación entre Dalma, Claudia y Gianinna parece haber tenido un quiebre desde la llegada de Daniel Osvaldo a sus vidas.