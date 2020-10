Daniel Alvar quiere cerrar el año con un combate

Luego de varias idas y vueltas con la habilitación de los gimnasios en Comodoro Rivadavia, el luchador de Artes Marciales Mixtas Daniel Alvar acordó entrenar en el que tiene Huracán, club del cual es hincha, con el profe Rodrigo Bequer y quiere cerrar el año con un combate.

El comodorense se quedó con el cinturón sudamericano frente a Milton Pereyra en noviembre pasado, y el uruguayo quiere la revancha. Alvar prácticamente no paró de entrenar en su gimnasio la parte física pero le falta un poco más la parte de combate, para estar 10 puntos y pelear en Uruguay en caso de que se confirme la pelea.

“Estamos bien, estamos enfocados en una pelea antes de fin de año. El uruguayo Pereyra quería pelear conmigo, quería que le de la revancha y está la posibilidad del 12 de diciembre en Uruguay. El tema es que ahora no se sabe si abrirá sus fronteras el país vecino porque se volvieron a disparar los casos. Ya se han hecho eventos allá y apoya el gobierno", reconoció Alvar en diálogo con El Patagónico.

En Comodoro, el deporte de contacto no se puede practicar desde marzo pasado, y por esa razón Alvar busca alternativas para entrenar y mejorar de cara al próximo combate. “El ‘Chino’ Araneda me llamó y me consigue todo allá en Las Heras para poder entrenar la parte de lucha, ya tengo el test COVID-19 que me consiguió uno de los sponsors, y quiero preparar allá en Santa Cruz la parte final", admitió.

Pero no solo la chance de ir a Uruguay tiene sobre la mesa el comodorense, también existe una chance de pelear en Paraguay antes de fin de año. “El ‘Pitbull’ Armoa, peleador muy conocido, me habló de la chance de pelear el 19 de diciembre allá en un evento muy grande. Tengo muchas ganas de combatir, necesito moverme, y mantenerme en actividad", confesó Alvar.

Con la camiseta del "Globo" puesta, Alvar empieza todas las mañanas en el gimnasio del barrio Industrial junto a Rodrigo Bequer, a quien agradece públicamente. “Estamos entrenando fuerte la parte física con Rodrigo Bequer, y estamos trabajando muy bien. Estoy contento de poder responderle y queremos llegar de la mejor manera a diciembre", sentenció.