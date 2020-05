Daniel Osvaldo insultó a un periodista y tuvo que pedir disculpas

Daniel Osvaldo publicó en su cuenta de Instagram un video contra el periodista deportivo Marcelo Palacios, en el cual lanza fuerte agravios contra él en un tono discriminatorio. El descargo tiene lugar luego de que el periodista lo criticara. A través de su cuenta de Instagram, el ex futbolista de Boca expresó: “mirá gordo, te la hago corta: ¿Sabes cuál es la diferencia entre vos y yo, muñeco? que yo nunca tuve que chuparle la p… a nadie para llegar a dónde llegué y sobre todo nunca tuve que hacerme ninguna lipo para ponerla, o por lo menos para mirármela. Miro para abajo y me la veo”.

“¿No será que me tenés un poquito de envidia, gordo? ¿Qué decís? Pensalo, por ahí, en una de esas es eso”, agregó Daniel Osvaldo. Y antes de cerrar la grabación, el exjugador de la Selección de Italia mostró algunos de sus trofeos. “Acá me despido, mirá. Scudetto y atleta del año”, continuó el también músico, mostrando los trofeos que atesora en su hogar. Finalmente, el futbolista cerró el mensaje de forma no menos controvertida: “Besito gordo, cuidate. Mirá que vas seguir siendo gordo toda la vida, por más lipo que te hagas”.

PEDIDO DE DISCULPAS

El delantero pidió disculpas por las burlas relacionadas a la obesidad: “Me fui un poco de mambo con lo de ‘gordo’, así que pido disculpas si alguien se ofendió. Seguro que ahora va a hacerse la víctima por lo que dije, pero la bardeada fue para vos maestro, hacete cargo”. “Este muchacho me mata desde que tengo 17 años y jugaba en Huracán. En algún momento se lo tenía que decir”, señaló sobre la historia que viene de larga data. Y añadió: “Esto no pasa solo conmigo, agarra un par de jugadores de víctima y los liquida. ¿Con qué derecho? ¿Quién te crees que sos? Respetá. A vos te inventaron”.