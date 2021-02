Daniela Escalante: "No hay edad para exigirse"

"El año pasado con la pandemia tuve que acomodar los formatos para trabajar con mis atletas de la Agrupación Olimpia para dar clases virtuales y ahí comencé a pensar en hacer actividad física para mí. Me costó y me di cuenta que tenía un poco de sobrepeso. Me hice los controles, y fui a la nutricionista y empecé a valorar un poco más el trabajo para mí que hacía mucho no lo hacía. Tenía esa complicación de bajar de peso, y al continuar con mi rutina mejore. Ahí me puse el objetivo y pensé en esta competencia de la Media Maratón", le comentó a El Patagónico.

El fin de semana corrió en Esquel y volvió después de tres años. El resultado fue sorprendente y en ese sentido acotó: "Cuando pensé que podía volver a cierto nivel jamás pensé en quedar primera en mi categoría. Decidí los 10k y volví con esa idea, la de mejorar mi conducta y bajar de peso, pero sobretodo disfrutar y demostrarle a mis alumnos que no hay edad para exigirse y cualquier edad es buena para mejorar".

Daniela Escalante está al frente de la Agrupación Olimpia donde entrenan los martes, jueves y sábado en la pista de atletismo de kilómetro 4 y en el Predio Ferial.

La profe agradeció a todos sus alumnos y reconoció el apoyo de ellos desde el comienzo de la pandemia cuando hubo que reinventarse. "Quiero agradecer a mis alumnos, que el año pasado tuvimos que cambiar la forma de entrenamiento y siempre estuvieron presentes y alentándome en esta competencia. Sin dudas que este año será bueno para todos porque vamos a poder planificar cada uno su competencia. Para mí fue una gran alegría poder comenzar así el año", concluyó.