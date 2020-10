De 165 testeos, el 60% dio positivo

“Lo importante del plan Detectar es que está diagnosticando a gente que estaba con síntomas y que no lograba acceder al sistema sanitario o porque estaba mucho tiempo en las guardias o porque prefería no salía de sus casa por temor de contagiar o a enfermarse si no era Covid lo que tenía”, dijo este martes a la mañana Miryám Monasterolo.

La directora del Area Programática Sur acotó que “hoy está llegando el Detectar a los barrios y podemos aislar los casos positivos y a sus contactos estrechos y parar la cadena de contagios”.

El lunes se acercaron al gimnasio municipal del barrio Pueyrredón 165 personas, “a pesar de que fue un lunes y de que no hubo mucha difusión del lugar durante el fin de semana. Casi 60% dieron positivo en ese momento y tenemos 56 PCR para examinar para hoy. Necesitamos tener una respuesta rápida para aislarlos y comenzar a tratarlos”.

La funcionaria añadió en LaPostaRadio que “tenemos un 50 por ciento de positividad. Nos sorprendió la cantidad de personas que asistieron. Lo que nos está pasando es que la gente se presenta con sintomatologías”.

El plan Detectar continuará en el citado gimnasio hasta este miércoles, en tanto jueves y viernes se instalará en Km 14 y sábado y domingo lo hará en el club Jorge Newbery. Después se instalará en el Club Huergo; luego en Diadema y volverá a la zona sur, más concretamente a las fracciones 14 y 15.

“Una vez que hayamos tenido el barrido de toda la ciudad, la idea es dejar en cuatros lugares de la ciudad centros de atención Detectar permanente por lo menos todo el mes de noviembre para ver cómo da respuesta y que los vecinos tengan un lugar de referencia y darles un respiro a las guardias”, resaltó Monasterolo.

En cuanto a lo que está ocurriendo en las guardias médicas, sostuvo que “se nota muchísimo cómo disminuyó la demanda de pacientes leves que con síntomas recurrían para ver qué hacer. Bajó muchísimo la actividad de laboratorio. La cantidad de PCR que se examinaban eran de entre 180 y 200 diarias y se iban acumulando. Y en este momento estamos haciendo un promedio de 70. Anoche tuvimos un total de 56 y se agotaron todos las PCR del día”.

En cuanto al Día de la Madre, la funcionaria indicó que “sabemos que mucha gente se juntó, así que esperaremos cómo fue el comportamiento de los casos entre 10 y 15 días”.