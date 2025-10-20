El 26 de octubre serán las elecciones nacionales. En Chubut, los votantes utilizarán por primera vez la Boleta Única de Papel, que incluirá tres opciones: diputados nacionales, referéndum por la enmienda constitucional y la elección de consejeros populares de la magistratura.

¿De cuánto es la multa por sacarle foto a la Boleta Única de Papel?

El próximo 26 de octubre habrá elecciones legislativas nacionales en Argentina, en las cuales se elegirán 127 diputados y 24 senadores para renovar el Congreso Nacional.

Esta vez se votará con la Boleta Única de Papel (BUP) y habrá multas económicas para los electores que le saquen foto a la papeleta en el momento de votar.

La sanción económica está prevista en el artículo 71, inciso G, del Código Electoral Nacional que fija las prohibiciones para los electores, entre ellas vender bebidas alcohólicas, difundir y publicar encuestas o participar. Allí se establece que "está prohibido tomar fotografías de la Boleta Única durante los comicios".

La multa que le podría caber a un sufragante que sea detectado por las autoridades de mesa donde vota es de "hasta 200 módulos electorales", según lo establece el artículo 128 de la ley que regula las elecciones a nivel nacional.

El módulo fue fijado por la Cámara Nacional Electoral en 385,31 pesos por lo que la multa podría trepar a 77.062 pesos.