Son dos de los colegios de Chubut que en los últimos meses no recibieron el subsidio estatal y tuvieron problemas para pagarles los sueldos a su personal.

Dean Funes y Domingo Savio no empezarían el ciclo lectivo

La educación en la provincia no es solo pública. Este lunes, representantes legales y directivos de los colegios públicos de gestión privada del Chubut volvieron a pedirle al Estado provincial que se les gire al menos parte de los fondos adeudados desde hace más de dos meses y que en algunos casos ha impedido que se abonen los sueldos a sus docentes y personal.

En la reunión estuvieron los representantes de los colegios Camwy de Gaiman, William Morris de Dolavon, IPPI, IMA, Padre Juan Muzio de Trelew, IMA y Don Bosco de Rawson, San Luis Gonzaga de Esquel, IMA, Domingo Savio y Dean Funes de Comodoro Rivadavia.

Ivonne Iralde, directora del Instituto Don Bosco, expresó que se reunieron porque “estamos sumamente preocupados, llevamos 60 días sin recibir ningún tipo de aporte económico de lo que corresponde a los sueldos de nuestro personal docente, aunque las transferencias corresponden a haberes muy anteriores”.

“Esto nos genera una gran complicación y de hecho muchos colegios están incumpliendo con sus obligaciones con los docentes y el personal de sus casas”, añadieron.

Iralde también remarcó que está situación pone en peligro el inicio del ciclo lectivo, ya que “si las instituciones no cumplen los compromisos salariales que están pautados por ley de contrato de trabajo, así como pasó hace un año atrás, estamos en riesgo para iniciar las clases”.

Por su parte Carlos Ramallal, representante legal del Colegio María Auxiliadora de Rawson y asesor legal de los colegios salesianos, calificó como “gravísima” la situación porque “realmente el atraso en los aportes del Estado es muy importante. La última transferencia fue en el mes de septiembre y hay colegios que no han pagado el sueldo de diciembre; no lo han logrado y pasa lo mismo con enero si no reciben alguna transferencia”.

“Los colegios que han podido solventar con recursos propios están al límite, no se puede cumplir si el Estado no materializa la transferencia”, detalló, pidiendo que “al menos que alguien nos reciba, nos atiendan y nos den alguna respuesta a futuro de lo que pueda llegar a suceder, porque estamos en situación de incumplimiento salarial muy importante”, aseguró.

Ramallal también aclaró –según publica Jornada- que la deuda que tiene el Estado provincial “está casi en los cuatro meses sin transferencia y se agrava con los aumentos de 2019 y 2020, y las cláusulas gatillo”.