Debut triunfal para Alceu Feldmann en el TCR South America 

Alceu Feldmann debutó y ganó en Goiania. Después de liderar el segundo entrenamiento libre y lograr la pole position con el CUPRA #17, el brasileño del equipo W2 Pro GP dominó la primera carrera del fin de semana del TCR South America.

En la largada, Feldmann quedó segundo después de que Juan Angel Rosso se adelantó en la partida. El líder del campeonato, Fabricio Pezzini, que había partido en el cuarto lugar, superó a Raphael Reis y Manuel Sapag se ubicó en la quinta colocación.

Después de que Rosso ingresó a los boxes para cumplir el pase y siga, Feldmann toma la punta y no la largo hasta el final. Por el “drive throug”, el uruguayo Juan Manuel Casella ascendió al top5 con el Peugeot #60.

Con Feldmann, Pezzini y Reis escapados en las primeras tres posiciones, la lucha se mantuvo en el segundo pelotón. Sapag, Casella, Pedro Aizza, Frederik Balbi y Rosso, que venía recuperando desde el fondo, hicieron una carrera apasionante. Después de sobrepasos, toques y buenas maniobras, el argentino del Link & Co #33 finalizó en la cuarta colocación, el uruguayo Casella quinto, Rosso fue sexto superando a Balbi por solo 0.002s y Bia Figueiredo terminó en el octavo lugar. El top ten lo completaron Marcio Basso, que ganó la Copa Trophy en su debut con el Lynk & Co, y el Hyundai #35 de Aizza.

La grilla de la carrera del domingo será con las diez primeras posiciones invertidas en relación al resultado de la clasificación. Así, Edson Reis parte desde la pole y Bia Figueiredo estará ubicada en el segundo cajón.

Declaraciones

“Fue todo lo que soñé, Dios me ha bendecido. Gané mi última carrera en Porsche y hoy también ganamos aquí. Ayer no había puesto ningún neumático nuevo y no sabía cómo se iba a compartIr el auto. En la clasificación confirmamos que teníamos buen ritmo y solo tuve problemas en la carrera con Pezzini cuando largamos pero pude aguantarlo. Creo que tenía ritmo para pasar a Rosso si no lo hubieran sancionado. Creo que para mañana tenemos buen ritmo y vamos a luchar por la victoria”.

Alceu Feldmann

“Fue una carrera muy difícil. En la primera vuelta fui por afuera en las curvas 1 y 2 y logré adelantar a Reis, pero no alcancé a superar al otro Cupra. Más adelante en la carrera tuve un problema con el combustible y el auto fallaba mucho en quinta y sexta marcha. El problema de la presión de la bomba de combustible era evidente, tenemos que mejorar eso para mañana, ya que la carrera es más larga. Si hubiera dado una vuelta más, Reis me hubiese pasado”.

Fabricio Pezzini

“Empecé desde el anteúltimo lugar por la penalización en la clasificación y vine adelantando y superando a los otros autos. Me divertí mucho y el PMO Motorsport me ayudó mucho. Es muy lindo empezar así”.

Marcio Basso

“Tenía un auto para ganar, pero cometí un error. Una pena que se movió el auto en la largada, pero pude recuperar para terminar en el sexto puesto. Ahora ya estamos pensando en la carrera de mañana”.

Juan Ángel Rosso