Debutó el test de saliva para turistas en CABA

La ciudad de Buenos Aires se preparó para la temporada alta de turismo nacional e internacional, uno de los sectores más afectados por la pandemia de coronavirus. Para garantizar la seguridad sanitaria, las autoridades porteñas elaboraron protocolos de cuidado y una estrategia de testeos para los visitantes nacionales e internacionales.

Uno de los requisitos para poder ingresar a territorio porteño es llevar a cabo un test de saliva, que debe realizarse dentro de las 24 horas del arribo. Pero los Centros de Testeos para turistas y residentes que habilitó la Capital Federal colapsaron ante la cantidad de gente que se acercó este pasado fin de semana largo.

Ayer 8 de diciembre, el horario de atención era hasta las 20, pero a las 16 horas alguno de los lugares habilitados ya había colapsado.

Ante las quejas y dudas de los turistas y residentes, el Gobierno porteño anunció que desde este miércoles 9 de diciembre antes de asistir a alguno de los puntos habrá que sacar turno en el enlace https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/RequisitosTuristas. Sin embargo, las quejas por la lentitud en la realización del test de saliva se repitieron este miércoles 9 de diciembre.

El requisito del test de saliva es obligatorio para turistas nacionales e internacionales y para los residentes que regresan tras estar por más de 72 horas a más de 150 kilómetros de la Capital Federal.

Para hacer el test de saliva, que se debe realizar dentro de las 24 horas del arribo, es aconsejable no haber ingerido alimentos, haberse lavado los dientes y no haber tomado bebidas en las últimas 3 horas. Tras la prueba, los turistas internacionales podrán continuar su viaje y no deberán esperar el resultado. Es importante que mientras tanto se tomen todos los cuidados preventivos necesarios para evitar potenciales contagios.

El resultado se le informará al visitante o residente entre las 12 y 24 horas a través de SMS, mail o comunicación telefónica. Solamente deberán aislarse quienes hayan dado positivo en el test o sean contacto estrecho de un caso confirmado de coronavirus.

Así será el protocolo por la temporada de verano en CABA Para los turistas argentinos o residentes la prueba está cubierta por las obras sociales, seguros médicos o por el Gobierno de la Ciudad. Es gratuita para las personas con discapacidad, que reciban asistencia estatal o los jubilados.

Los menores de 12 años están exentos del test. Finalmente, los extranjeros que no residan en la Ciudad deben abonar $ 2.500. En el caso de que las autoridades corroboren que alguien no se efectuó la prueba, se le puede aplicar una sanción como las previstas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/20, publicado el 26 de marzo.

La medida que sigue vigente estipula multas de 500 a 3.700 unidades fijas (entre $ 10.700 y $ 79.180) para quien incumpla la normativa relacionada con la prevención de las enfermedades transmisibles. Los requisitos para los turistas Los turistas internacionales que podrán llegar a la Ciudad serán, en esta primera etapa, únicamente aquellos que provengan de Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

Podrán ingresar exclusivamente por vía aérea a través del aeropuerto de Ezeiza. Los visitantes provenientes de Uruguay también podrán hacerlo por vía fluvial. En cuanto a los turistas nacionales, tienen permitido ingresar a la Ciudad en micro a través de la terminal Dellepiane, vehículo particular o por vía aérea desde el aeropuerto de Ezeiza.

Los turistas regionales, provenientes de países limítrofes, deberán cumplir con los siguientes requisitos: Presentar una declaración jurada. Realizar un test PCR en origen con 72 horas de anticipación. Contar con un seguro médico con cobertura Covid-19. Realizar un test de saliva en Ezeiza (a partir del 15 de diciembre), publicó El perfil.