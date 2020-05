Defensa al Consumidor ya cuenta con página web para consultas y denuncias

El subsecretario de Modernización y Transparencia, Pablo Francavilla, destacó la importancia de contar con una página web para la Oficina de Defensa al Consumidor esta herramienta y manifestó que “la página es http://defensadelconsumidor.vivamoscomodoro.gob.ar. Allí van a encontrar una plataforma de reclamos, van a poder hacerlo de manera online para lo cual se van a tener que anotar en el Registro Único de Contribuyentes”.

Afirmó que “a través de esta herramienta, va a poder realizar la denuncia, adjuntar tickets, fotos, documentación, contratos, todo tipo de información que acompañe a la denuncia y se va a iniciar el proceso, con las etapas de conciliación, de acuerdos, de sumarios”, detalló. “Es una herramienta necesaria en este contexto de pandemia en el cual no queremos que la gente tenga que acercarse a la oficina para hacer su reclamo”, agregó.

Asimismo, Francavilla destacó que “en la página también van a poder encontrar consejos, fallos, legislaciones vigentes, noticias. Tiene un vínculo también de WhatsApp Business, en donde van a poder hacer consultas y de esta forma también evitar la concurrencia de gente a la oficina, solo tendrán que asistir cuando se les fije una fecha de conciliación con la empresa denunciada”.

CONTACTO

A su vez, continúan a disposición los teléfonos para consultas y/o reclamos: 4465474 o 4068992, además del correo electrónico defensadelconsumidor@comodoro.gov.ar. Asimismo, la oficina está abierta para atención al público por terminación de DNI, de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

Además, se ratifica que continúa vigente el Whatsapp para denunciar a comercios que no exhiban los precios de los productos; no poseen posnet o cobran recargo por pago con débito, algo que no está permitido por ley. El mismo es 2974757288.