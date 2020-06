Definen cómo sigue la cuarentena en el Valle

La confirmación en la tarde del jueves de 3 nuevos casos de Coronavirus en Trelew, por el taxista que fue reportado el martes, motivó que hoy temprano el equipo de Salud que se ocupa de la crisis brindara una conferencia de prensa.

La misma fue encabezada por el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, quien dijo que a raíz de los últimos sucesos analizaría con el gobernador Mariano Arcioni el cariz que adquirirá en las próximas horas la cuarentena en Trelew, Rawson y otras ciudades del valle.

Hay que recordar que ayer a la mañana en ambas ciudades sus intendentes ya pretendía flexibilizar hoy las actividades económicas suspendidas el martes, luego de que se conociera el caso del taxista.

El Comité de Emergencia lo integran, además de Puratich, los ministros de Seguridad, Gobierno y Economía, Federico Massoni, José María Grazzini y Oscar Abel Antonena, respectivamente.

Con toda seguridad, la definición que adopte Arcioni dejará disconforme a más de uno, teniendo en cuenta que mientras él dispuso que no hubiera actividades comerciales ni sociales, así como tampoco salidas recreativas, en seis ciudades del valle, en Puerto Madryn no se sumaron a la restricción comercial.

CONTACTOS ESTRECHOS YA SON 22

En tanto, la directora de Epidemiología, Teresa Strella, sostuvo que a partir de los nuevos casos de Coronavirus que elevaron a 8 en total en Chubut -6 de ellos en Trelew y dos sin nexo epidemiológico- se comenzarán a considerar síntomas como los vinculados con lo gastrointestinal, que hasta ahora no era tomado en cuenta. La funcionaria también dijo que aumentaron a 22 los contactos estrechos por el caso del taxista. Hasta el jueves eran 18.

“Cada vez que se identifica un caso se abre una nueva investigación. Los casos estrechos ya están evaluados”, acotó Strella, indicando que “la circulación comunitaria está identificada por varios valores; no hay una definición y no es Provincia quién define si hay o no, sino todo un equipo que incluye al Gobierno nacional”, aclaró la directora, consciente de las presiones que comenzaron a tallar desde el martes, donde el sector económico que ya había sido flexibilizado no quiere retroceder de fase de cuarentena y así se lo hizo saber a los intendentes.

Strella añadió que “hicimos un testeo en el barrio donde dieron positivos los nuevos casos; los dos que se internaron ayer fue más por cuestión social; el otro está con control ambulatorio”.

Por su parte el director del hospital zonal, Sebastián Restucchia, se manifestó “triste y molesto” por la desinformación en torno al nuevo caso de Coronavirus, dado que hasta se llegó a poner en duda su veracidad.

Dijo además que tanto el taxista, como el primer caso de la ciudad –el hombre de 69 años reportado el 30 de abril- “son pacientes críticos porque siguen en terapia intensiva, pero su cuadro va evolucionando”.

“El hospital está preparado para el aislamiento con su equipamiento y para la internación común. Se ha suspendido todo lo que es programado para poder organizar lo que es internación. Como no sabemos si aumentarán o no los casos, también tenemos previsto que los pacientes que no sean sospechosos de Covid sean trasladados a otros hospitales, como Gaiman, Dolavon e incluso Rawson”, concluyó.