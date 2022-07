"Dejá de chicanearme, boluda", la frase de Cornejo que encendió la polémica 

La senadora puntana Eugenia Catalfamo pidió una Cuestión de Privilegio contra Alfredo Cornejo por una frase que le dijo a Juliana Di Tullio en plena sesión. "No me quiero callar al ver una situación de violencia contra una compañera", dijo.

La senadora del Frente de Todos por San Luis, Eugenia Catalfamo, pidió este jueves una Cuestión de Privilegio contra el legislador mendocino de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, por una repudiable frase emitida en el medio de la sesión en la que se debatía el proyecto de moratoria previsional, que finalmente obtuvo media sanción.

"Yo no me puedo callar y no me quiero callar al ver una situación de violencia contra una compañera", comenzó diciendo la puntana, al tomar la palabra.

"Hace unos minutos, para que el resto de los compañeros y compañeras lo sepan, cuando la senadora (del Frente de Todos, Juliana Di Tullio) estaba dando el informe del tema que acabamos de votar, el senador Cornejo se refirió a ella con una falta total de respeto y yo sé que ella se puede defender perfectamente, pero ella lamentablemente no lo escuchó", explicó Catalfamo, mientras el mendocino se sonreía.

Según la legisladora, Cornejo "se dirigió con una falta de respeto y una violencia política, simbólica e institucional, que la verdad bajo ningún aspecto podemos tolerar en este cuerpo" y pasó a explicar la situación: "cuando la senadora simplemente le dijo que escuchara de lo que estaba hablando porque le iba a resultar beneficioso a los mendocinos y mendocinas, el senador le respondió: 'Dejá de chicanearme, boluda' y para arreglarlo, agregó: 'me estás boludeando'".

"No podemos tolerar bajo ningún aspecto estas faltas de respeto en este recinto, mucho menos hacia una mujer, mucho menos hacia la presidenta de un bloque. Hago esta cuestión de privilegio porque lamentablemente también me sentí ofendida, como mujer", continuó la legisladora del Frente de Todos, que le pidió a Cornejo que pidiera disculpas.

En tanto, su compañera de bloque, la fueguina Eugenia Duré, también pidió una Cuestión de Privilegio contra Cornejo por el mismo tema e indicó que ese tipo de agresiones es "una recurrente de Alfredo Cornejo porque en 2021 diputadas de la Nación hicieron una denuncia contra él por la violencia que ejercía. Nosotras no nos callamos más, estamos hartas", agregó.