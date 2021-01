Dejan el micrófono abierto y se escucha insulto al juez 

Boca superó a Bahía Basket este sábado en el Templo del Rock, el estadio de Obras, por 87 a 73 y le agregó una alegría más a su buen presente en La Liga Nacional. Pero el dato curioso fue un blooper que no estuvo protagonizado por ningún jugador ni técnico, sino que al parecer tuvo como actores "involuntarios" a integrantes de la transmisión oficial. Un verdadero papelón.

Resulta que en uno de los avances de los bahienses, uno de los jueces acertó al sancionar que el jugador pisó la línea lateral y sancionó reposición para Boca.

De repente, con el micrófono abierto se oyeron insultos para el árbitro: "Botón, alcahuete...".

No quedó claro quién le propinó los agravios al juez pero todo parece indicar que partió de la mesa de trabajo de los colegas o de alguien que estaba muy cerca de allí.

Quizás el error técnico fue no apretar el off para evitar que trascienda el grito, si bien desde el respeto no corresponde y estuvo desubicado bajo cualquier punto de vista. Lo cierto es que se trató de un episodio bochornoso.