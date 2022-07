Dejó el fútbol para acompañar a su esposa en su carrera profesional

La historia se repite una y otra vez: mujeres jóvenes que dejan sus estudios, trabajos y emprendimientos personales para acompañar a sus esposos futbolistas cuando estos deciden seguir sus carreras en el exterior. Son pocas las veces que el proceso se da al revés. Sin embargo, hay excepciones, como la de Esteban Ruiz Díaz, que tiene 26 años y es jugador profesional o lo era al menos hasta hace unos días.

La semana pasada, Esteban se desvinculó del club Alvarado de Mar del Plata, equipo que milita en la Primera Nacional, y se retiró del fútbol. ¿El motivo? Se mudará a España ya que a su esposa le surgió una inmejorable oportunidad para seguir desarrollando su carrera profesional en ese país.

“A todos les parece raro, pero son decisiones que uno toma”, le dijo Esteban a TN del otro lado del teléfono en uno de los huecos que tuvo entre todos los trámites que tiene que hacer para poder irse del país y llegar a Europa con los papeles en regla.

Paula, la esposa de Esteban, es licenciada en Comercio Internacional y actualmente trabaja para una empresa de Estados Unidos. Hace un tiempo se le presentó la oportunidad de hacer un Máster en Santiago de Compostela, España. En el lapso que dure ese perfeccionamiento profesional, percibirá una beca económica y, al terminar, tendrá salida laboral.

La chance que se le presentaba a su esposa era demasiado tentadora y, al mismo tiempo, Esteban ya no se sentía tan a gusto con su rumbo profesional. “Venía un poco cansado de que no se me den ciertos objetivos personales que tenía en el fútbol”, admitió.

UN AMOR DE ADOLESCENTES

Esteban y Paula son de La Matanza. Se conocieron en la escuela cuando ambos eran adolescentes. Allí nació un amor que trascendió los años, las mudanzas por el fútbol y, claro está, las decisiones profesionales individuales.

“En estos últimos dos años apostaba a jugar, a seguir creciendo y no se dio. Ya tengo cierta edad y siento que tengo que pensar un poco más allá”, señaló el ya exarquero.

Esteban hizo inferiores en San Lorenzo. Estuvo 12 años en el Ciclón, pero allí no pudo debutar en primera. Su primer contrato profesional lo firmó en Colegiales y luego se fue a JJ Urquiza. En medio de la pandemia se dio su traspaso a Alvarado de Mar del Plata, club en el que estuvo hasta la semana pasada.

El puesto de arquero es muy particular y la madurez técnica llega muchas veces incluso cerca de los 30 años. Esteban tiene apenas 26, pero ya tiene tomada la decisión de retirarse del fútbol. Aunque algunos aún intentan convencerlo de que se busque un club en España, no quiere esperar más. Quiere pasar a una nueva etapa en su vida.

“Encontraré el rumbo y veré a qué me dedico. Me gustaría estudiar el profesorado de educación física. Me gusta mucho el deporte, así que voy a ir por ese lado”, contó.

Paula y Esteban están casados. Ella tiene la ciudadanía española, pero él no. De hecho, no conoce Europa, por lo que esta aventura que emprenderá el próximo 31 de julio estará llena de novedades en todos los sentidos posibles.

REPERCUSIONES EN REDES

Cuando Esteban empezó a barajar esta idea de dejar todo para acompañar a su esposa, el primero que se enteró en Alvarado fue el arquero Pedro Fernández, su compañero de concentración. “Yo le iba comentando y él me decía que son decisiones personales y que estaba bien, que si sentía que era lo mejor para los dos, que le diera para adelante, que algo bueno iba a venir”, relató el exarquero.

El de su compañero no fue el único comentario positivo que recibió, también otras personas le hicieron llegar sus buenos deseos cuando su historia trascendió en los medios. “Me habló por privado mucha gente para darme su apoyo. De allá de España me decían que no deje de jugar, que iba a tener oportunidades”, destacó.

Pero las redes sociales también pueden ser espacios muy crueles. Algunos comentarios lo tildaban de “pollerudo” o le decían “Murió Trezeguet”, en alusión a la decisión que en su momento tomó el delantero franco-argentino de alejarse de quien por entonces era su esposa para dejar Europa y venir a jugar a River en la Argentina.

“Cada uno puede opinar lo que quiera, el que toma las decisiones es el que vive el día a día y por algo lo hace. Son cosas que se tienen que respetar”, sostuvo Esteban, que optó por tan solo reírse de esos comentarios desubicados.

A tan solo días de iniciar una vida nueva junto a Paula en Europa, el exjugador mira hacia atrás y valora las enseñanzas que le dejó el deporte, pero entiende que se viene una etapa que puede ser superadora: “No me reprocho nada, siento que lo di todo. Me quedan buenos recuerdos y muchos valores que te enseña el fútbol. Estoy contento y tranquilo con la decisión que tomé”.