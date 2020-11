Del Potro no baja los brazos y piensa en llegar a Tokio 2021

"Me está costando mucho volver, pero tengo la ilusión de ir a los Juegos Olímpicos", expresó el tenista tandilense, quien agregó que "se me está haciendo muy difícil pero no me voy a rendir".

El tenista Juan Martín Del Potro, quien se recupera de su tercera operación de rodilla, aseguró este viernes que le está "costando mucho" volver a jugar pero que no baja los brazos porque tiene la ilusión de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, reprogramados por la pandemia para julio de 2021.

"Voy a ser sincero. La verdad es que me está costando mucho volver. Se me está haciendo muy difícil pero no me voy a rendir. Mi sueño es poder estar en los Juegos Olímpicos. Amo el tenis y me niego a terminar fuera de la cancha", declaró el tandilense en una charla con ESPN.

"Es una realidad que me gustaría tapar pero es lo que me pasa. Todavía me mantengo de pie por las ganas de jugar que tengo", admitió.

Del Potro, medalla de plata en los Juegos de Río de Janeiro 2016, cuando volvió a las canchas después de varias operaciones de muñeca, expresó que "vivir eso fue algo único. Yo cambié la manera de pegarle a la pelota por mis problemas de muñeca pero no puedo modificar la forma de correr por la rodilla, es lo que más me está costando. Pero lo voy a seguir intentando para estar en Tokio. Por eso sigo insistiendo".

"Que se hayan postergado los Juegos Olímpicos para mitad del año que viene por esta maldita pandemia hace que no quiera bajar los brazos. La ilusión de representar a la Argentina una vez más, por eso la sigo peleando", insistió ‘Delpo’, cuya primera medalla olímpica (de bronce) fue en los Juegos de Londres 2012.

El ganador del US Open 2009, exnúmero 3 del ránking mundial de la ATP y campeón con el equipo argentino de la Copa Davis en 2016 recordó con mucho amor a Diego Armando Maradona, quien siempre estuvo cerca del tenis nacional y en especial en aquella final histórica de la Davis en Zagreb, Croacia, donde Argentina consiguió su primera y única ‘Ensaladera de Plata'.

"Hace cuatro años en la final de la Davis lo vivimos muy de cerca a Maradona. Me acuerdo que me llamó a mí para poder venir. Teníamos que estar tranquilos y con Diego a veces se hacía difícil. Transmitía una energía y una fuerza que no se recibía de otra persona", contó Del Potro, de 32 años.

De todas formas, consideró importante la presencia del Diez en ese momento para conquistar la Davis. "Se comportó con mucho respeto, sabiendo el lugar que ocupaba y fue muy importante para que nosotros podamos ganar la copa. Cada noche, por mi cuenta sin que nadie se entere, me iba a visitarlo a su habitación y hablábamos diez minutos. Eso lo hacía en privado para no desarmar la estructura del equipo. Me hacía muy feliz y me daba mucha fuerza", confió.

Del Potro aseguró que todavía le "cuesta creer" que Maradona haya fallecido repentinamente a los 60 años y subrayó que el ídolo del fútbol mundial va a estar "siempre entre nosotros".

“TODAVIA NO CAIGO”

El tandilense declaró: "Todavía me cuesta caer. Recién entendí que se estaba yendo cuando vi el entierro; fue lo más duro. No me daban los tiempos para llegar al velorio porque estoy de viaje. Ahora son todos recuerdos lindos y siento que no se fue. Diego va a estar siempre entre nosotros".

"Lo que nos ha enseñado a cada deportista, a cada persona. Tenemos que estar orgullosos de ser argentinos como él. No creo que haya otro que pueda lograr lo que se vio: gente unida a pesar de tener distintos colores de fútbol, política, religión, raza. Él ha generado algo único e irrepetible, por eso nunca lo vamos a olvidar. Ojalá que lo tengamos presente cada vez más para que nos unamos y sea una buena manera de homenajearlo", opinó el tenista.

Del Potro recordó cuando lo conoció a Diego. "Los que hemos tenido la suerte de tener momentos cercanos a él, son imborrables. Me acuerdo en el 2007, vino a Tandil para rehabilitarse y se alojó en la Posada de los Pájaros. Yo era chico, la ciudad estaba revolucionada y yo lo quería ir a saludar", contó ‘Delpo’.

"Diego dijo ‘que venga el pibito que juega al tenis’. Me acuerdo que fui con un amigo y le conté que estaba empezando a jugar y a viajar. Y cuando murió Doña Tota, en pleno velatorio, me dijo que se acordaba cuando me había conocido en Tandil. Imaginate la grandeza de él, de acordarse de eso en un momento así".

El tenista, hincha fanático de Boca como Maradona, había despedido al astro en sus redes sociales el miércoles 25, día en el que Diego murió. "Es de esos días que no queremos que llegue nunca. El mundo entero está triste, hoy volvés al cielo, el lugar donde pertenecés. Para mí nunca vas a morir, amigo, siempre estarás en mi corazón", publicó Del Potro junto a una imagen de ambos jugando al tenis.