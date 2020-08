Demasiado relajamiento social pero el COE dice que controla

Los comunicados de prensa que regularmente emite el Comité Operativo de Emergencia (COE) de Caleta Olivia y lo que dicen algunos de sus integrantes en ruedas de prensa a las que ex profeso no convocan a algunos medios periodísticos - entre ellos a El Patagónico- no se condicen con el panorama real sobre varias medidas preventivas contra el COVID19 a las que hacen referencia.

A modo de ejemplo, el martes aseguraron que se profundizaron los controles de circulación de personas de acuerdo al número de terminación de sus DNI para las salidas de esparcimiento (caminatas y aerobismo) tanto en el paseo costero como en otros tres circuitos delimitados y en una estricta franja horaria que va desde las 11 hasta las 18.

Este medio pudo constar ayer la inexistencia de personal autorizado para realizar ese tipo de control preventivo en la costanera y que alrededor del 20% de las personas que realizan paseos de esparcimiento no utilizan tapabocas que son de uso obligatorio por disposición del COE, a lo que se suma que las caminatas se extienden más allá del horario permitido.

Además, decenas de adolescentes y no pocos adultos protagonizan partidos de futbol en los playones e incluso enl días anteriores, cuando las condiciones climáticas fueron propicias, hubo un notable auge de encuentros familiares en las cuales el distanciamiento social no se respetó.

En tanto, en la zona céntrica, solo la emblemática escultura del Gorosito con un tapabocas diseñado por un vecino particular es la única imagen que advierte sobre la necesidad de protegerse contra al virus de la pandemia.

En la vía pública ahora son esporádicos los controles vehiculares y además no hay cartelería ni tampoco distribución de folletería institucional para generar una mayor concientización sobre el peligro de la pandemia.

En consecuencia, casi toda la tarea de prevención recae en los propietarios de comercios que se ocupan de colocar pequeños carteles en sus vidrieras y de controlar que no ingresen demasiados clientes a sus locales de manera conjunta.