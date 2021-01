Denuncia que un caño de agua pone en riesgo su casa

Un habitante del barrio San Martín denunció que una cañería principal de agua pasa por debajo de su casa y días atrás se averió. "Un día me va a partir la casa por la mitad", alertó. Pide ser reubicado

Brian Ernesto Curla es un ciudadano que reside sobre el final de la calle Los Perales, camino al tanque de agua. Contó a este diario que hace tres días se averió un caño principal de agua que atraviesa su vivienda asentada en la ladera del cerro.

La pérdida de agua socavó la arcilla y la vivienda quedó en peligro. “Casi se me parte a casa a la mitad, yo no puedo vivir. Ya se volvió a romper de vuelta”, reclamó ante diario El Patagónico.

El damnificado explicó: “hace tres días casi se me parte la casa por una cañería de la Cooperativa que está debajo. El agua era sorprendente lo que salía, estuvimos más de 12 horas sin poder entrar a mi casa”.

En el caso intervino personal de la SCPL y la Municipalidad para reparar la avería, aunque “largan el agua y me vuelve a pasar lo mismo”, apuntó.

El hombre agregó que “los mismos de la Cooperativa me dijeron que si el caño pasa por abajo de la casa, un día me va a partir la casa por la mitad. Yo no sabía que había un caño ahí”.

Ante la situación, el habitante del barrio San Martín pidió: “necesito que la Municipalidad me reubique. Tengo todo el terreno cedido, no puedo vivir así”.

CAÑOS ROMPIENDO CASA (2).jpeg

CAÑOS ROMPIENDO CASA (4).jpeg