Denuncian proscripción mapuche en una localidad neuquina

Una denuncia se realizó en Senillosa ante la negativa para que una lonko pueda ser candidata a Convencional Constituyente, por no estar incluida en el padrón municipal. El partido político que impulsa su candidatura, Unión de los Neuquinos (UNE), asegura que "Neuquén es mapuche, pero los mapuches no pueden ser candidatos".

Según precisaron, desde la Junta Electoral de Senillosa informaron que la lonko Teófila Antiñir no podrá ser candidata a Convencional Constituyente debido a un error formal, es decir, por no haberla incluido en el padrón municipal para las próximas elecciones, aunque siempre votó allí.

El Juez de Paz así lo certificó con testigos y documentación de pago de servicios. No obstante, "toda la comunidad de Senillosa es testigo de que Teófila Antiñir es lonko de la comunidad Ragiñ Co hace treinta años y siempre vivió ahí. Al no estar en el padrón a lo sumo no podrá votar, pero nunca se le podría impedir ser candidata; eso vulneraría el más elemental derecho constitucional a ser elegido", explicaron desde UNE.

A este respecto, recordaron el caso de Cristina Kirchner que, en el 2017, fue candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires y no figuraba en ese padrón.

"Desde Unión de los Neuquinos entendemos que la Junta Electoral de Senillosa se mantiene en una posición muy formalista por lo que apelaremos a la Jueza Electoral para corregir este acto ilegal y discriminatorio", recalcaron, según publicó La Mañana de Neuquén.