Denuncian que uno de los detenidos le envía videos a la víctima

A un año de la violación grupal en el barrio porteño de Palermo, ocurrida el 28 de febrero del 2022, la víctima denunció que uno de los imputados por abuso sexual le envió un video a través de sus redes sociales, razón por la cual se reclamó al Tribunal que los juzgará una perimetral y prohibición de contacto para los seis imputados y sus familiares. Por otro lado, solicitaron que se disponga una fecha para el inicio del debate oral tras varias semanas sin novedades.

Según informó Agencia Télam, la denuncia en cuestión fue presentada por la víctima a través de sus abogados Hugo Figueroa y Osvaldo Cantoro ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°14 -sorteado para estar a cargo del caso durante finales del año pasado-. Allí acusan al imputado Thomas Fabián Domínguez (22) por "acoso" a través de su cuenta de Instagram, mediante la cual tomó contacto y le envió un video.

Dicho video consistía en un link de 36 minutos titulado "Caso Palermo: era todo mentira". En este, una "influencer" analiza los testimonios y videos del caso, donde defiende a los imputados y los considera inocentes. Como argumento, los representantes legales de la víctima acompañaron la acusación con imágenes de captura de pantalla de dicha red social donde no quedan dudas de que el perfil (Thpluggg) pertenece a Domínguez y donde se ven los mensajes enviados el día del hecho, al conocerse con la joven en Palermo.

"Que el propio imputado envíe el video a la víctima parecería más que un acoso. Por eso se solicita una perimetral respecto del contacto que los imputados y sus familias pudieran tomar con ella", expresan. Y remarcaron en el escrito: "Estos contactos, más que una estrategia defensista, no resultan otra cosa más que en revictimización de una mujer que se encuentra luchando por salir de un fuerte trauma causado por un abuso cometido en banda y de una manera brutal".

A su vez, en la misma denuncia, los abogados mencionan a la madre de Domínguez y a la madre y la hermana de Steven Alexis Cuzzoni (20) -otro de los detenidos- debido a sus apariciones el pasado 10 de febrero en el programa "Todas las tardes" emitido por Canal 9. A partir de ese día, Figueroa y Cantoro apuntan que su asistida comenzó a recibir mensajes en sus redes sociales.

En diálogo con Télam, Figueroa afirmó que "parece una aberración" que uno de los imputados pueda contactarse con la víctima y que, como es algo que no corresponde, deben "tomar cartas en el asunto". Además contó que su clienta, si bien se encontraba mejor, "se alteró mucho con lo del video" pese a que volvió a trabajar y continúa con asistencia psicológica.

Mientras que el abogado de Domínguez, joven que se encontraba haciendo guardia fuera del auto donde ocurrió el hecho, aseguró que su defendido no tiene celular y que le negó haber enviado dicho mensaje. "Él no fue, quizás alguien tenga la clave de su cuenta y lo haya mandado en forma generalizada a otros y por una cuestión involuntaria, lo recibió esta chica. Me lo negó rotundamente, estaba asustado y preocupado", dijo Jorge Alfonso al mismo medio.