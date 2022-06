El ministro de Gobierno y Justicia cuestionó una vez más a ATECh por llevar adelante medidas de fuerza que derivan en que los alumnos no tengan clases normales en las escuelas.

“No es cuestión de quién tiene la razón; no se está escuchando lo que se trata en la mesa; no se está escuchando lo que se pone en consideración de los docentes a través de sus representantes”, sostuvo el ministro de Gobierno, Cristian Ayala, en Radio Chubut, no obstante lo cual admitió que “reconocemos que hay una necesidad de recomponer el salario de los empleados públicos”.

En conversación con los distintos gremios, el ministro que antes fuera secretario de Trabajo señaló que “lo que planteamos como límite que tenemos es no volver a generar la situación en la cual no se puedan pagar los sueldos”.

Insistió en que “cuando se comenzó con el pago escalonado en la provincia lo primero que decían los representantes gremiales era que firmaron acuerdos que no se podían pagar. No podemos volver a repetir la historia que nos llevó a situaciones complejas. También tienen que trasladar correctamente a sus representados lo que se trata en la mesa”.

Pero sus críticas principales fueron contra el principal gremio de docentes que conduce Daniel Murphy, junto a Carlos Magno en la Regional Sur. “Podríamos decir que la actitud de la ATECh dispara contra la realidad porque no están tomando las cuestiones que se plantean; no toman que el gobierno permanentemente escucha a los trabajadores; da respuestas”.

Por último, Ayala ratificó que el gobierno no tiene la obligación de pagarle el sueldo completo a los que realicen huelgas. “Descontar los días de paro es una decisión política; una política de estado de garantizar el derecho de los trabajadores de ejercer el derecho a huelga, pero no existe la obligación del empleador de pagar el periodo en el cual están plegados a la medida de acción directa”.