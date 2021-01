"Después del partido con Santos algo se rompió en el grupo"

Luego de perder en las semifinales de la Copa Libertadores y obtener el título en la Copa Maradona, Carlos Tevez anunció su decisión de seguir peleando con la camiseta de Boca durante la temporada que se viene. Mientras se prepara para el inicio de una nueva esperanza, el símbolo del Xeneize rompió el silencio para tocar diferentes temas: desde su arribo al club en pleno apogeo con Juventus, hasta la dolorosa caída ante Santos en la última Copa.

“Me dolió muchísimo. Primero como jugador y después como hincha. Me duele el doble. Me siento responsable por no poder sacar lo mejor de mis compañeros en ese momento. Pero uno se tiene que poner de pie rápido porque teníamos después una final. Había que hablarles a los muchachos porque no podíamos perder esa final”, reconoció sobre ese partido en Brasil en diálogo con el canal TyC Sports en una nota que brindó desde su casa.

El futbolista de 36 años explicó cómo se vivió esa eliminación ante Santos: “No hacía falta ni levantar la voz, ni putear, ni agarrarse a piñas con nadie. Sabíamos que algo se había roto en el grupo porque no nos podíamos mirar a la cara porque no hicimos lo que debíamos hacer, lo que se había practicado. Teníamos que emparcharlo rápido y salir a ganar la final. Yo estaba con lo de mi viejo, así que tenía que estar lo más frío posible para no agarrármela con ningún compañero. Habría que llorar y patalear cuando uno estaba solo, que no se crucen los sentimientos, porque si no, iba a ser peor”.

Esa mención sobre algo que se había “roto” puertas adentro abrió el interrogante y el “Apache” no esquivó la explicación: “Las formas en las que se jugó, que nosotros mirándonos a la cara nos juramos no estar más a ese nivel tan bajo. Nos ha pasado contra Inter, que tuvimos una charla que no podíamos ganar la Copa así. Ahí pusimos todo sobre la mesa. En esa semifinal jugamos parecido o peor que con Inter en la Bombonera. En ese momento se quiebra algo. Uno después se para de nuevo y trata de construir”. En cuanto al análisis de juego, aseguró que salieron a jugar el segundo tiempo “muy confiados”, pero después del tanto del Peixe todo fue complicado: “Perdimos la pelota en el mediocampo. Al salir tan confiados, pensando que pasábamos, nos dio un piñón que no nos pudimos levantar”.

“EL ULTIMO GRAN IDOLO”

Tevez, afirmó que se siente "el último gran ídolo de la era dorada" del club y brindó detalles de su relación con otro gran referente como Juan Román Riquelme.

"Siento que soy el último gran ídolo de le era dorada de Boca, eso hace que me llene el pecho y tenga el orgullo muy grande. Es lo que puedo dejar como legado para los chicos para que sepan cómo se juega en Boca", señaló Tevez.

El futbolista habló sobre su vínculo con Riquelme, otro símbolo de Boca que en la actualidad está al frente del Consejo de Fútbol, y descartó cualquier tipo de distanciamiento.

"Estamos bien con Román. Está acompañando muy bien lo de mi padre, se puso a disposición siempre. En algún partido difícil hablamos, me felicita.

Tenemos una relación buena. Él siempre me recuerda que tengo que ganar la Libertadores. Siempre está en los momentos justos y donde tiene que estar", dijo Carlitos.

El “Apache” fue noticia hace unos días con el expresidente de Boca, Daniel Angelici, enfrentado con la actual dirigencia y Riquelme, y aclaró no le sugirieron nada: "ellos no se meten en mi vida y tampoco yo en la vida de ellos".

El número "10" de Boca afirmó que en el club "no alcanza" con ganar torneos locales aunque le dio valor a la reciente obtención de la Copa Diego Maradona ante Banfield.

"Hay que cambiar cosas y corregir errores para tener más posibilidades en la Libertadores. Vale mucho la Copa Diego Maradona. River puso mayoría de titulares contra nosotros en La Bombonera. Después es fácil decir que no vale nada. Para mí fue emotiva por el nombre, él estaría feliz porque la ganó Boca y la levanté yo", sostuvo el "Apache".

En otro orden, Tevez reveló que le dijo "mentiroso" al expresidente de la AFA Julio Grondona porque no cumplió la palabra de mantener a Diego Maradona como seleccionador luego del Mundial de Sudáfrica 2010.

"Él me dijo que Diego se quedaba y le dije que era un mentiroso porque no cumplió con su palabra", detalló Tevez sobre el encuentro mano a mano con Grondona en agosto de 2010 durante la previa del amistoso ante Irlanda en Dublin.

"Llegué con fiebre a la concentración y justo me encontré con Don Julio. Tenía una amistad especial. Siempre fue muy honesto conmigo. Tengo palabras de agradecimiento, me sacó del barrio, fue como un padre, pero no cumplió su palabra con Diego", afirmó Tevez.

El ‘Apache’ habló con la prensa antes del partido ante Irlanda sobre la situación y expuso el incumplimiento de palabra de Grondona.

"Ahí explotó todo, pero nunca me arrepentí de nada", señaló Tevez quien integró el plantel de la Copa América 2011 con Sergio Batista como entrenador, pero luego se quedó afuera del Mundial de Brasil 2014 entre idas y vueltas y citaciones que no se concretaron por lesiones.