El Patagónico | Regionales | PRODUCCION - 11 enero 2021

Destacada licenciada pide por el desarrollo minero en la Meseta

"Los extremos son malos y no ayudan a nadie: no hay que perder la oportunidad de desarrollar la minería en la Meseta", pidió Mariana Centurión, integrante del equipo de la empresa Intermares, radicada en Puerto Madryn y que trabaja como proveedora del sector en Santa Cruz. Centurión fue destacada por la última edición del libro de la organización Women in Mining (WIM) Argentina.