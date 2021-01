Di Pierro ratifica que hay consenso social en la Meseta

El ex intendente de Comodoro y ex director de YPF por Chubut también criticó a la conducción provincial del PJ por no haber participado del debate.

El ex intendente de Comodoro y ex director de YPF por Chubut, Néstor Di Pierro, dijo que la Provincia “no está en condiciones de estar negándose a la extracción de un recurso que tiene consenso social en la Meseta”, al referirse al debate por el proyecto de ley de zonificación minera en la región.

Además cuestionó la actitud de la conducción del PJ provincial de no participar de los encuentros que organizó el Gobierno de la Provincia la semana pasada para analizar el proyecto.

“Yo tengo un posicionamiento muy claro desde hace muchos años. Fui intendente de una ciudad que es netamente extractivista. Hace 114 años que venimos extrayendo petróleo”, dijo Di Pierro en declaraciones a la FM Cien Punto Uno de Comodoro.

“Aprendí algo de los que más saben, y de otros que desgraciadamente no están entre nosotros: el recurso vale cuando se lo extrae. Cuando no se lo extrae, el recurso no vale nada. Y siempre antes hay que hacer la cuantificación de cuánto sale extraerlo y cuánta es la utilidad”, agregó, consultado sobre su posición en relación con la minería.

Al respecto indicó: “Esta discusión de la minería ya tendría que haber estado zanjada. Y se deberían estar generando fuentes de trabajo, controles obviamente a partir del Estado, trabajo y desarrollo de los Parques Industriales del Valle”.

“Es una historia que ya tendría que haber estado terminada”, insistió. Y recordó que, durante la gestión del ex gobernador Mario Das Neves, “en 2007 cuando fui interventor de Petrominera, la primera estación de servicio que hicimos, la hicimos en Gan Gan. No fue producto de la casualidad: era porque la empresa que iba haciendo cateos del Proyecto Navidad necesitaba combustible y no tenía cerca para abastecer la exploración. Estamos hablando de hace 14 años”.

En este contexto indicó: “Es una discusión en la que debe primar la cordura; hay que mirar hacia adelante y dejar de lado los intereses personales de algunos actores de la política”.

CONSENSO SOCIAL

Recordó además que en su gestión como intendente de Comodoro, “en 2013/14 reunimos en Comodoro Conocimiento a los presidentes comunales de la Meseta. Había consenso social para desarrollar la minería. Habíamos planteado hasta un convenio con el BID para crear una escuela de capacitación minera para que los chicos de la Meseta puedan tener salida laboral”.

“Acá tiene que haber una mesa para escucharnos entre todos y después avanzar en un solo objetivo”, enfatizó.

Al respecto, y en una crítica a las autoridades del PJ de Chubut agregó: “Si yo tengo diferencias con una ley y me toca ser oposición, me siento en la mesa y planteo lo que pienso, lo que me parece que hay que modificar. Pero no la discuto por los diarios”.

Respecto de la reunión que mantuvo el presidente del PJ, Carlos Linares con el presidente Alberto Fernández, Di Pierro manifestó que el mandatario nacional “expresó claramente, no solo a nivel provincial sino a nivel nacional, su apoyo el desarrollo minero”.

Por eso, insistió en que “hay que hacer las modificaciones necesarias y que esta ley salga porque Chubut necesita producir y generar empleo e ingresos. Nosotros tenemos que ser socios de los negocios porque somos los dueños de los recursos, y creo que está plasmado en la Ley; tiene que tener participación Petrominera, no me gusta que esté mencionada solo en un párrafo al final del proyecto. Y hay que poner un buen control para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales”.

Resumió Di Pierro que “nosotros somos los dueños del recurso. La parte interesada tiene que hacer la inversión a riesgo. Y debe sentarse a ver cómo se reparten las utilidades”.

“Esto es lo que hay que hacer con la minería: garantizar capacitación laboral para los chicos, trabajo y compromiso con las empresas regionales para que hagan el desarrollo en la cuenca, obligación de trabajar con el Banco del Chubut que nos quedó pendiente cuando discutimos la Ley de Hidrocarburos; garantizar la inversión social; sacar por los puertos de Chubut los recursos que se extraen”, enumeró.

Y aseguró en este sentido que el desarrollo minero “va a generar más trabajo y más divisas a la Provincia, que no está en condiciones de estar negándose a la extracción de un recurso que tiene consenso social en la Meseta. Es mentira que no hay consenso social. Es la única actividad que pueden desarrollar allí porque lo único que tienen es piedras y cabras”.

Al recordar el trabajo previo a la sanción de la Ley Provincial de Hidrocarburos, el ex intendente de Comodoro comentó: “Me tocó discutir con la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, porque el bono especial no se lo habían expresado bien a ella”.

“Cuando discutimos la Ley de Hidrocarburos pasamos por todos los filtros: por universidades, que hicieron los estudios de impacto ambiental, por cámaras empresarias, por operadoras. Y hay cosas que son insólitas porque la extracción hidocarburífera es netamente una extracción minera. Nosotros le pedimos al gobernador Buzzi que desdoblara las actividades porque necesitábamos de un Comodoro creciente en un momento de crisis”, agregó en relación con el proyecto que en ese entonces estaba, originalmente, integrado al marco regulatorio minero.