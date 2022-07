Difunden el audio del VAR tras la polémica del gol anulado 

River Plate, uno de los principales candidatos a quedarse con el título al avanzar de ronda como uno de los mejores primeros de la fase de grupos, quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores a manos de Vélez Sarsfield. Los dirigidos por Marcelo Gallardo cayeron 1-0 en la ida y en la vuelta no pudieron doblegar a los del Cacique Medina e igualaron 0 a 0. Sin embargo, el segundo encuentro quedó eclipsado por una jugada que se produjo en el segundo tiempo. El árbitro chileno Roberto Tobar, a instancias del VAR, decidió no convalidar el tanto de Matías Suárez (que hubiera nivelado la serie) por una mano dentro del área.

Como ya es una costumbre, la Conmebol publicó los audios entre el juez y los encargados de manejar la herramienta tecnológica, para esclarecer los motivos que llevaron a anular el tanto del ex delantero de Belgrano de Córdoba.

“Al minuto 78, y luego de un centro del equipo blanco al área penal adversaria, un delantero cabecea el balón, que toca en su brazo después para entrar a la portería. Según el reglamento, cometerá infracción el jugador que marque un gol en la portería contraria directamente con la mano o el brazo, incluso si se produce de manera accidental. El árbitro no se percata de esta infracción y convalida el tanto. El VAR, al chequear con distintos ángulos y velocidades correctas, detecta la infracción y le recomienda al árbitro una revisión en campo. El árbitro al ver las imágenes confirma que el balón toca en el brazo del delantero. Cambia su decisión y anula el gol”, explicó el video que difundió el ente encargado de regular a este deporte en Sudamérica.

“Ojo con la mano”, se escuchó en la cabina del VAR inmediatamente después que la pelota ingresó a la portería custodiada por Lucas Hoyos. Ante este escenario, se le comunicó a Tobar que no reanudase el juego hasta que revisen todas las cámaras que tienen disponibles para certificar si el cordobés había tocado el balón con su brazo en el gol del equipo millonario. “Es ahí. Haz un loop. Pega en la mano”, remarcó el AVAR antes de invitar al chileno a revisar la polémica de la noche en el Antonio Vespucio Liberti.

“Cambió de dirección. Pega y cambia de dirección”, sostuvieron desde el control, mientras que el juez revisaba con atención las imágenes dentro de una cabina montada al pie del campo de juego. “Para mí es gol”, remarcó Tobar, aunque desde el VAR le advirtieron nuevamente de un contacto a la altura del codo. “Esta es la mejor imagen. Le pega en el brazo y cambia de dirección”, explicaron, pese a que el chileno continuaba con su idea de convalidar la acción. “El cabecea su propio brazo, que está abierto, y con inmediatez hace un gol”, recalcaron.

Tras sugerirle que se tome todo el tiempo que necesite, sumado a la intervención de uno de sus asistentes, Tobar modificó su decisión. “Dejala continuar, y la tira con la mano, brazo. Me parece mano. Me parece anulado”, se concluyó.

Vale destacar que el VAR estuvo a cargo del brasileño Rafael Traci y el AVAR fue su compatriota Braulio Da Silva Machado

El que no quedó satisfecho con esta medida fue Marcelo Gallardo, algo que quedó en evidencia en conferencia de prensa. “Si hay que buscar algo por buscar sin tener certeza de lo que se busca, o buscar por buscar, hay un dejo de la injusticia total. Es lo que se refleja en la jugada misma, para cobrar algo de lo que no estás seguro... Después, no tengo muchas más cosas para decir porque no me salen otras cosas que sentir que hoy fuimos perjudicados por ese fallo que no se ve. No hay claridad. La injusticia es la que en este momento nos acompaña”, esbozó.

“El fútbol es otra cosa, tiene que haber un espíritu de competencia que los árbitros tienen que aplicar. Lamentablemente, los árbitros nunca son capaces de aportar ese espíritu del juego, de que el juego fluya. Y si pasan seis o siete minutos y no resuelven situaciones, que después puedan recuperar ese tiempo. Hoy es la bronca y la injusticia. Y después nos haremos cargo de lo que nos corresponde a nosotros. Hoy los hechos terminaron corroborando eso, una serie difícil. No tengo mucho para decir, sólo acompañar a los jugadores en este proceso de angustia. Hoy hay que masticar la bronca y seguir”, añadió el Muñeco.