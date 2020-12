Diputada comodorense se pronunció a favor

María Cativa dijo que había que leer el proyecto para entender que no tendrá consecuencias negativas. Comparó la iniciativa con la actividad hidrocarburífera.

“El proyecto es muy claro y si lo leen lo entenderán. Es un proyecto por zona y la Ley 5001 no se toca. Está claro que en ningún momento se trabajará en la Cordillera sobre la minería. Yo me crié en un barrio de kilómetro 3 de Comodoro, netamente petrolero, y gracias al petróleo hemos crecidos y gracias a él también se mejoraron los controles ambientales, algo que no teníamos 30 años atrás”, sostuvo la diputada provincial María Cativa, electa el año pasado por Chubut al Frente.

Con sus declaraciones en FM Del Mar, la legisladora se suma a otro diputado oriundo de Comodoro que ya anticipó su posición favorable a la zonificación minera, como es Carlos Gómez, quien lo ratificó el jueves al cuestionar a quienes en ese momento protestaban frente a la casa de otro diputado que avala la iniciativa, Roddy Ingram, quien ahora reside en Playa Unión.