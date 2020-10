Diputados del oficialismo no avalaron uso del ibuprofeno

Las figuras de los diputados del bloque minoritario fueron sistemáticamente despareciendo de los monitores que mostraban este jueves la sesión ordinaria virtual de la Legislatura de Santa Cruz, como clara muestra de indignación a la postura de sus pares oficialistas del Frente de Todos.

Estos últimos decidieron no avanzar en tratamiento del proyecto que habían presentado los primeros referente a la autorización del uso compasivo del ibuprofeno inhalado en pacientes críticos de COVID 19, argumentando que para ello se necesitaba la autorización la ANMAT, el organismo nacional que debe garantizar el consumo de medicamentos y alimentos.

De antemano se sabía que la sesión de hoy iba a estar cargada de tensión ya que ayer, desde el ámbito oficialista se había emitido una información que no era cierta ya que se aseguraba en la Comisión de Salud hubo un acuerdo para no avalar el proyecto, cuando en realidad en esa reunión (también virtual) no habían participado los representantes de bloque opositor.

En línea con los legisladores partidarios, la gobernadora Alicia Kirchner ya había dicho que no estaba de acuerdo con utilizar ese medicamento, algo que replicaron sistemáticamente las autoridades del Ministerio de Salud, pero el diputado Matías Mazú había ido más allá al afirmar que el FdT no estaba de acuerdo con utilizar a los santacruceños como “conejillos de indias”.

Además, esos criterios guardan relación con las declaraciones que hace pocos días hizo Caleta Olivia a El Patagónico un funcionario nacional, precisamente el secretario del área Bienestar Salud, Arnaldo Medina, quien también trasladó la responsabilidad del uso del medicamento a la ANMAT.

Pero Medina también dijo algo que desarticula la decisión mayoritaria que hoy se adoptó en la que ahora se denomina Cámara del Pueblo de Santa Cruz: que este no era un tema de competencia de legisladores.

Por otra parte, la polémica por el uso del ibuprofeno inhalado se incrementó a mediados de esta semana cuando el Colegio Médico de Santa Cruz le solicitó por nota a gobernadora que lo autorice, enumerando una batería de fundamentos, sin que se haya conocido respuesta, por lo menos manera oficial.

Además, durante el desarrollo de sesión ordinaria de hoy, por las calles de Río Gallegos (donde ya fallecieron 74 personas que se infectaron del virus de un tal de 82 en toda provincia), numerosos vecinos volvieron realizar una caravana automovilística con bocinazos y pancartas para exigir que se autorice el uso del medicamento.