Diputados: Pagano sacó un megáfono y apuntó directo a Martín Menem

Marcela Pagano guardaba algo más que papeles en su cartera. Este miércoles, en medio de un debate parlamentario cargado de tensión, la diputada ultraderechista sacó un megáfono verde y lo encendió para gritarle al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien le había quitado la palabra.

Pagano no solo reclamó su derecho a hablar, sino que denunció una maniobra institucional que arrastra desde abril de 2024, cuando se la había elegido para presidir la Comisión de Juicio Político, aunque el oficialismo luego desconoció esa designación. “No me calle, interrumpir al orador es de fascista”, lanzó, sin rodeos, contra Menem.

"Ponga el audio", desafía la diputada a Menem. La escena se potenció por un dato que agitó aún más los ánimos en el recinto: un audio atribuido a Menem circulaba en redes y medios. En él, se lo escucha arengando a los suyos a armar escándalo. “Los quiero gritándome, puteándome, nada de algo pacífico”, dice la voz del titular de la Cámara, supuestamente dirigida al bloque libertario. Pagano lo citó en plena sesión y exigió explicaciones: “¿Qué dice su audio, que invoca mi apellido?”, preguntó, dirigiéndose al estrado.

Martín Menem le mandó un audio a los Diputados Libertarios pidiendo que pudran la sesión, y nombró a Marcela Pagano. quien sin dudar pidió la palabra y lo crucificó delante se todo el pleno acusándolo de presionarla y de fascista. pic.twitter.com/iH079SXs8m — Editor (@Editor_76) March 19, 2025

Como no recibió respuesta, recurrió a su megáfono. “¡Ponga el audio, Martín Menem! Ponga el audio donde usted dice que arregló con todos los bloques para desconocer un acta. Yo no le tengo miedo”, gritó la legisladora. “Yo trabajo para Javier Milei, no para usted.”

Y añadió: “Póngalo y sujete la votación acá al pleno, porque el pleno también tiene la posibilidad de revocarle a usted, señor presidente, las facultades que se atribuye. Usted está en un exceso, cometiendo un exceso del uso de sus facultades. Y no me calle porque ¿sabe qué, señor Martín Menem? Interrumpir al orador es de fascista”, arremetió Pagano.

El trasfondo del escándalo es institucional pero también político. La Comisión de Juicio Político sigue acéfala desde el año pasado. Aunque Pagano fue votada como presidenta, Menem nunca reconoció esa designación. En esa disputa quedó arrastrado el exjefe de bloque Oscar Zago, expulsado por apoyar a Pagano y desafiar a Karina Milei. Desde entonces, la diputada quedó en un limbo incómodo dentro del espacio oficialista. Este miércoles, decidió exponerlo.

La intervención no fue solo un reclamo personal. También fue una denuncia a lo que Pagano consideró una concentración indebida de poder. Del otro lado, Menem evitó confrontarla. Cambió de tema, le cedió la palabra a otro diputado y buscó apagar el incendio. Pero ya era tarde: el video del megáfono recorría las redes, y la interna libertaria volvía a explotar, esta vez, con sonido amplificado.

Fuente: Página 12