Docentes de Comodoro tienen diferencias con la conducción 

La Regional Sur de ATECh (Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut) rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial y marcó diferencias con la Junta Ejecutiva provincial del gremio docente que conduce Santiago Goodman.

“Esta política no sirve; esto de hacer anuncios que no sirven y que no tienen respaldo pretenden encubrir el faltante en las responsabilidades del Estado en la Educación”, cuestionó Daniel Murphy, secretario general de la Regional Sur de ATECh.

En diálogo con El Patagónico, el dirigente gremial manifestó que la propuesta del Gobierno provincial es insuficiente. “En realidad están diciendo ‘yo vengo incumpliendo’. Nosotros decimos que es un robo porque pagar el último tercio del aguinaldo de junio ocho meses más tarde, sin intereses sin ningún tipo de compensación, es un robo de alguna manera. Por eso no se puede decir que estamos hablando de una propuesta, y mucho menos de paritarias”, criticó.

“Una paritaria es conseguir derechos por condiciones; esas conquistas de los trabajadores para conseguir mejoras en las condiciones laborales, una recomposición salarial o avances en los derechos laborales; esto es un reconocimiento de que se va a seguir debiendo plata porque a los rangos 3 y 4 se les va a seguir debiendo un sueldo. Además, se aclara en el acta que en las próximas reuniones no se tratarán las deudas salariales y tampoco se aclara cuándo se van a pagar esas deudas salariales”, añadió Murphy.

El gremialista también consideró que el acta firmada por los gremios y Provincia en la última reunión no establece cuándo se analizará una recompensación salarial. “Estamos viendo cómo la inflación devora nuestros salarios. No hay una fecha específica sobre eso”, destacó.

DIFERENCIAS MARCADAS

En las diferentes Regionales de ATECh se llevan a cabo consultas virtuales para conocer los mandatos de los trabajadores. Esta es la primera diferencia entre la Regional Sur y la Junta Ejecutiva Provincial del gremio.

“A diferencia de lo que definió la Junta Ejecutiva, nosotros no estamos de acuerdo con las consultas virtuales. Creemos que lo mejor es hacer asambleas pero, de todas maneras, las consultas se están haciendo y la gente está opinando y saldrá lo que defina la mayoría. Esperemos que sea de forma clara y transparente. Se acatará lo que diga la mayoría”, aseveró Murphy.

“Nosotros estamos convencidos de que hay que rechazar esta propuesta por insuficiente y no tendríamos por qué firmarla. Si el Estado dice que va a pagar, entonces que pague. Yo no tengo por qué acordar que me van a pagar lo que me deben. No estoy de acuerdo con que me paguen tan tarde; no estoy de acuerdo con los términos del acta y mucho menos con una supuesta paz social que no han garantizado con actos correctos por parte del Estado”, afirmó el dirigente gremial.

Sobre la posibilidad de que la Regional Sur de ATECh realice acciones por fuera de lo que decida la Junta Ejecutiva Provincial (como sucedió en el 2013 cuando Martín Buzzi era el gobernador de Chubut), Murphy sostuvo que “no pasa por nuestra cabeza esa decisión por ahora”.

Y manifestó que “nosotros no queremos la atomización que sí promueve el Gobierno. Lo que sí queremos es que se respeten los mecanismos democráticos; que funcione el sindicato de manera democrática como hemos planteado siempre y se hará lo que haga la mayoría”.

“NO APROBAMOS EL PROTOCOLO”

Otra de las diferencias entre los docentes de Comodoro y Rada Tilly con la conducción provincial del gremio educativo es el protocolo. Mientras la Junta Educativa Provincial firmaba con otros gremios que aprobaba lo resuelto en la materia para volver a clases, la Regional Sur sostuvo que es inviable que se aplique en las escuelas.

“También en eso tenemos una diferencia con la conducción provincial que ha firmado el protocolo. Nosotros entendemos que no es correcto porque, justamente, no se han hecho las cuestiones básicas para que un protocolo se pueda poner en práctica. Un protocolo se basa en que las escuelas están en condiciones de arrancar, con equipamiento y personal adecuado. Y no hay nada de eso. No hay personal operativo en las escuelas porque desde hace tiempo que no se nombran porteros”, destacó.

“El protocolo es letra muerta si nosotros no garantizamos esas condiciones y al Gobierno no le importa. Nos manda a pelear aula por aula para ver si se pueden cumplir ciertas condiciones. El problema es que nunca van a solucionar los problemas que se generaron. Se han hecho obras por el fruto de nuestras luchas y es verdad que hay algunas escuelas que están en condiciones, pero eso no quiere decir que sea suficiente”, subrayó.

Lo cierto es que este jueves se conocerán los mandatos de los delegados de cada Regional, aunque los docentes de Comodoro y Rada Tilly ya marcaron su postura.