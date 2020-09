Docentes harán mañana una caravana y acto

Este viernes se cumple un año del desalojo que sufrió un grupo de docentes que mantenía un piquete en el cruce de las rutas 3 y 26. Por ello habrá una manifestación que incluirá renovadas demandas por los meses de atraso salarial y el no pago del medio aguinaldo.

La concentración tendrá lugar a las 10.30 en el cruce de las rutas 3 y 39 y media hora después se iniciará la caravana que tendrá una parada en el Ceret de Km 3. Luego ingresarán al centro por Sarmiento y doblarán en 25 de Mayo para hacer una nueva parada en la Plaza San Martín.

A continuación marcharán todos –siempre en vehículos y adoptando los protocolos en tiempos de Covid- hasta el cruce fatídico, donde harán un breve acto. Su comienzo está previsto para las 12.30.

“Así recordaremos el aniversario del violento desalojo por parte de una patota y la zona liberada que particularmente dio (Federico) Massoni para que la policía no intervenga”, acusó en LaCienPuntoUno Daniel Murphy, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh).

Asimismo, llamó la atención por la deuda salarial; las becas estudiantiles; la infraestructura escolar “y este protocolo de vuelta a clases presenciales que es inviable en términos de seguridad, no porque no queramos volver a las escuelas, sino porque no queremos exponernos nosotros y a nuestros alumnos”.

Murphy acotó que “nos preocupa la pérdida del año de clases. Estamos más cerca del final que del principio del ciclo y nos duele. El gobierno debe hacer esfuerzos reales y no discursos como los de (Florencia) Perata. Debiera achicarse la desigualdad enorme que implica la educación virtual donde muchas familias no pueden acceder. Es incompleta y de emergencia, pero podría servir en esta coyuntura. Además, muchos docentes se cansaron; sienten que ello no es suficiente”.