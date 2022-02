Docentes privados tampoco inician las clases

La medida de fuerza comenzará el próximo miércoles y tendrá una duración de 24 horas. De esta manera, los docentes de gestión privada y los afiliados a la ATECh no comenzarán el ciclo lectivo el 2 de marzo, como lo tenía previsto el Gobierno provincial. En el caso del gremio de empleados públicos, la medida de fuerza se extenderá hasta el viernes 4. Además, el miércoles habrá una movilización en Rawson y otra en Comodoro.

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), seccional Chubut, anunció que el próximo miércoles realizará un paro por 24 horas ya que el Gobierno Provincial no respetó “nuestro derecho a ser parte de la negociación paritaria”.

Desde el gremio denunciaron que fueron excluidos de la mesa paritaria y que sus reclamos no fueron escuchados.

“Paramos porque exigimos un salario real que nos permita trabajar y vivir dignamente. Paramos para que reconozcan nuestra tarea y terminen con los despidos. La salida es colectiva y en unidad”, explicaron desde SADOP.

Vale recordar que la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) también iniciará este miércoles una medida de fuerza en reclamo de mejoras salariales, más allá de que desde el Gobierno se deslizó que se les descontará el día a quienes no trabajen.

Además, ATECh organiza por estas horas una marcha hasta el Ministerio de Educación en Rawson. Estiman que llegarán colectivos desde diversos puntos de la provincia para expresar su rechazo a la última oferta salarial que hizo el Gobierno a través de su ministro de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala.

Desde el sindicato se resaltó que esperan reunirse con la ministra de Educación, Ana Florencia Perata, “quien no emitió opinión en toda esta negociación; no sabemos lo que piensa”, expresó Carlos Magno, el secretario adjunto de ATECh que también cuestionó a la organización Padres Unidos, “por ser funcionales al gobierno” y amenazó con que si les descuentan los días no trabajados “van a tener una provincia en llamas”.