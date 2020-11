Docentes siguen reclamando por una recomposición salarial justa

En el marco de un nuevo paro de actividades de 48 horas que en el contexto de la pandemia del COVID 19 implica no dictar clases de manera virtual, los docentes de Santa Cruz volvieron realizar a mediodía de este miércoles una jornada de protesta en reclamo de una recomposición salarial acorde al costo de vida y soluciones a diversas cuestiones pedagógicas.

En Caleta Olivia un grupo de referentes de la ADOSAC se concentró en la plazoleta del Gorosito, colocando carteles en la reja perimetral del monumento, como así también figuras de cartón que representaban a la gobernadora Alicia Kirchcher y a la presidente del Consejo de Educación, Cecilia Velázquez, hacia quienes estaban principalmente direccionadas las críticas y reclamos.

La secretaria general de la filial del gremio, Alejandra Villagra, reiteró que el gremio rechazó la última propuesta salarial por considerarla insuficiente e irrisoria y por ello se está demandando una nueva convocatoria a paritarias, no solo por la cuestión económica sino también por situaciones laborales y pedagógicas.

Respecto a este último punto dijo que “hoy no hay un diagnóstico sobre cómo afectó la pandemia a los estudiantes que no se pudieron conectar (para clases virtuales) y no tienen los recursos para hacerlo”, por lo cual no se puede realizar un seguimiento del aprendizaje.

En lo atiente a lo salarial precisó que actualmente un docente ingresante percibe un ingreso mensual de 31 mil pesos, cuando un trabajador necesita por lo menos 47 mil para no ser pobre.

Por su parte, otro dirigente de la filial, Maximiliano Manrique dijo que “ la última oferta que nos hicieron desde el gobierno nos parece una tomada de pelo, casi una provocación” ya que consistió en un 5 % a pagar con los haberes del mes de noviembre y un 3 % para enero de 2021.