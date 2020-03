Docentes y trabajadores judiciales comenzarán la semana con paros, asambleas y manifestaciones

Los trabajadores estatales llevarán a cabo diferentes acciones en reclamo del pago de sus haberes en tiempo y forma como también para que el Gobierno provincial abone las diferentes deudas que tiene con ellos. Uno de los gremios que fue el primero en anunciar medidas de fuerza fue la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) quién realizará un paro por 72 horas durante mañana, el martes y miércoles debido a los incumplimientos del Gobierno provincial.

El reclamo se realiza teniendo en cuenta que todavía no se sabe la fecha del pago de haberes de enero al tercer y cuarto rangos de los empleados estatales; las obras en las escuelas avanzan a un ritmo muy lento (a tal punto que en algunas se paralizaron porque no se les pagó a los contratistas) y todavía no comienza la negociación paritaria 2020, entre otros reclamos.

Los docentes de Comodoro y Rada Tilly realizarán retención de servicio y mañana, a las 11, efectuarán una manifestación en la plaza de la Escuela 83 donde llevarán carteles para detallar los problemas en cada una de las instituciones.

El martes, a las 10, convocan a repudiar “el autoritarismo y las arbitrariedades de la directora de la Escuela 745, Lucía Correa”, y a las 15 se realizará la reunión de delegados con mandatos con medidas de fuerza y acciones de lucha provincial.

En tanto, el miércoles se efectuará una actividad que fue coordinada por la Mesa de Unidad Sindical y tendrá lugar la reunión de consejo directivo de ATECh donde determinará las próximas acciones.

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) también decretó un paro para mañana, el martes y miércoles ante los incumplimientos salariales del Gobierno. La medida fue ratificada en asamblea que realizaron en las delegaciones de Comodoro Rivadavia, Rawson, Esquel, Lago Puelo, Trelew, Puerto Madryn y Sarmiento.

Además se comenzó a debatir sobre la propuesta que llevarán el jueves cuando se desarrolle la discusión por la derogación de la acordada del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que implica que en algunos sectores trabaje el 70% del personal judicial durante la realización de medidas de fuerza para garantizar el funcionamiento mínimo del servicio.