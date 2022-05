Donda cruzó a Riquelme por Villa: "No tiene que estar en la cancha"

Victoria Donda, titular del INADI, analizó este jueves la situación del futbolista Sebastián Villa y cargó contra el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, por su presunto desconocimiento de las políticas de género. "No es solamente contra las feministas, sino contra todas las mujeres", argumentó la funcionaria.

Las críticas de Donda tuvieron lugar en el programa "VitaminaCe", transmitido por AM 550 Radio Colonia, espacio que la ex diputada nacional aprovechó para descalificar la postura que tomó hasta el momento el club al permitirle al delantero Villa jugar con normalidad: "No tiene que estar en la cancha", exigió Donda.

Luego cargó las tintas contra el vicepresidente de Boca: "Algunas personas importantes en el mundo social, como Riquelme, es necesario que puedan formarse".

La titular del INADI explico los motivos de su disgusto: un ex futbolista y dirigente de un club puede no tener conocimientos acerca de política de género, "pero sí que reconozca su influencia en la sociedad”, reflexionó.

Más aún, si el vicepresidente de Boca Juniors "dice que no le importa que una persona que está acusada de violencia y de violación esté en la cancha y que hay que aplaudirlo sólo por cómo juega, es necesario que entienda por qué a las feministas sí nos importa, porque no es solamente contra las feministas, sino contra todas las mujeres", disparó Donda.

La funcionaria cerró su intervención tras afirmar “que sean los violentos los que tengan que explicar, y no siempre las feministas".

A Sebastián Villa se lo acusa del abuso sexual de una joven de 26 años, episodio que habría ocurrido a fines de junio del año pasado en su casa, en un country de la localidad de Canning. La denuncia por abuso sexual e intento de homicidio fue presentada por una joven, quien amplió esta semana su denuncia y declaró frente a la fiscal Verónica Pérez.

El delantero colombiano ya tenía una causa en la que está procesado y elevado a juicio a raíz de la denuncia presentada por Daniela Cortés, su ex pareja. El fiscal Sergio Anuati, a cargo del caso, le ofreció al futbolista un juicio abreviado con una pena de 2 años en suspenso.

En un contexto cada vez más complicado para el futbolista, su abogado Martín Apolo solicitó al juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, la eximición de prisión del jugador. Sin embargo, el magistrado considera que el planteo es prematuro, por lo cual no resolvió si hará lugar o no al pedido del letrado.