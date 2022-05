Dos comodorenses en el Selectivo Nacional de Menores de pádel

El Selectivo Nacional de Menores 2022 de pádel cuenta con más de 300 jugadores de todo el país en ambas ramas, para las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

Allí, dos comodorenses; Aritz Kondratiuk (17) e Iker Kondratiuk (9), vienen siendo protagonistas, durante este fin de semana del Selectivo Nacional de Menores, en el que jugadores y jugadoras de todo el país competirán por un lugar en el mundial.

Ambos deportistas son acompañados por el Ente Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes.

El Circuito 2022 está dividido en cuatro etapas y un Master. La primera etapa fue en el Club Nivel Pádel de Córdoba, del 18 al 20 de marzo. La segunda, del 22 al 24 de abril, se realizó en el club Arena Padel, en Mendoza. La tercera etapa, del 27 al 29, se disputará en Mar del Plata, en el club San Remo. Mientras que la cuarta etapa y el Master, con sede a confirmar, se llevarán a cabo del 17 al 19 de junio y del 8 al 10 de julio, respectivamente.

En el caso de Aritz Kondratiuk, está en la categoría (Sub 18) y en su debut, según confirmaron al área de prensa de Comodoro Deportes, ganó sus tres partidos y se clasificó a octavos de final del certamen. Jugaba este sábado.

Iker Kondratiuk, en la categoría (Sub 12), disputó dos compromisos y no logró clasificar, sin embargo, el comodorense hizo un excelente torneo y sumó experiencia nacional.

Ambos jugadores, en Comodoro Rivadavia, se entrenan en el club Huracán y La Loma. La familia agradeció el acompañamiento del “Ente deportivo, y agradecer a Gustavo Monzo que nos da una mano y a la abuela Ana María, que acompaña a los nietos”.