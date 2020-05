Dos diputados polemizan por el respaldo a Arcioni

Ambos fueron electos en la boleta de Chubut al Frente, pero hoy están enfrentados por las posturas del gobernador. Leila Lloyd Jone dijo que "cuando no hay comunicación no hay nada", mientras Roddy Ingram consideró que "es fácil irse cuando le pegan a Arcioni".

La diputada provincial Leila Lloyd Jones consideró que ni siquiera se puede hablar de una ruptura con el gobernador porque “(la relación con Arcioni) no está ni rota ni no rota; no hay relación, no hay diálogo y cuando no hay comunicación no hay nada”.

La legisladora señaló que “no vamos a seguir acompañando la desgobernabilidad” y que no va consentir “los retrasos salariales, la desocupación que hay en el Valle, la crisis, y la falta de acompañamiento de este gobierno provincial a los distintos intendentes”.

Además, dijo que si ahora Arcioni buscara el diálogo a los 16 diputados que llegaron con él al gobierno, este llamado “llegaría tarde”.

Por último, en declaraciones a El Chubut Lloyd Jones señaló que como interbloque dialogan con los diputados de la oposición y se mostró dispuesta a recibir a los gremios de estatales que se movilizarán a Rawson en estos días, en reclamo del pago de los casi tres meses de sueldos que les adeudan.

AHORA ES FACIL

“Como hoy al que le pegan es a Arcioni, entonces es fácil decir ‘me voy de al lado de Arcioni’, sostuvo por su parte el diputado Roddy Ingram, exdasnevista devenido arcionista.

Atento a que nueve diputados de Chubut al Frente anunciaron la conformación de un interbloque, Ingram interpretó que “estos diputados, al ser oficialistas y ver que la situación económica, financiera y social es complicada, creo que no quieren estar al lado de la problemática”.

Dijo que no pretende juzgar a nadie, pero si esos nueve diputados “dijeron que van a hacer un bloque, espero que se retiren y, como se debe conformar un bloque, tengan un presidente”.

Asimismo, sostuvo que “hay un enojo y es coherente en la sociedad; la provincia no está recibiendo dinero y la gente debe y tiene que estar molesta con esta situación económica que se está viviendo en Chubut”.

A su criterio, todos los diputados están obligados a trabajar para superar esta situación actual, por lo que “no me entra en la cabeza estar en la cómoda de ‘me voy del bloque porque Arcioni no me da bola’”.