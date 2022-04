Echaron a un camarógrafo de El Hotel de los Famosos

Patricio Ramírez, camarógrafo de El Trece, fue echado de El Hotel de los Famosos por varias denuncias de acoso sexual que han recaído sobre él departe de productoras del reality conducido por Carolina Pampita Ardohain y el Chino Leunis.

Este jueves, Ángel de Brito reveló en LAM (América) que un camarógrafo de El hotel de los Famosos, Patricio Ramírez, fue desvinculado del equipo técnico después de haber sido denunciado por acoso por seis productoras del reality.

En diálogo con el ciclo de América TV, Ramírez aseguró que la decisión de la productora lo tomó por sorpresa. "Me enteré que había sido despedido hoy a la mañana. Una coordinadora me informó que no iba a trabajar más en el reality", contó Patricio Ramírez a Ángel de Brito, e indicó sobre su abrupta salida del programa: "Yo todos los días las saludaba a las productoras en la combi, donde viajábamos todos. Una vez, una de ellas me dijo que no le gustaba cómo la saludaba. Me disculpé y no lo volví a hacer más", manifestó.

"Hoy me llamó la coordinadora, me comentó que tuvieron una reunión con las productoras y, después de esa reunión, decidieron no renovar mi contrato. Ella me dijo que se quedó helada con las denuncias porque sabía que yo siempre me manejé de una manera muy cordial", detalló, resaltó jamás había vivido una situación similar. "Yo soy una persona respetuosa y eso lo saben quienes trabajaron conmigo todos estos años".

LAS PALABRAS “OFENSIVAS”

"Se le venció el contrato, y como las chicas se quejaron y denunciaron por acoso, la productora decidió no renovarle el contrato", explicaron desde BOXFISH, productora del reality.

Patricio Ramírez usó su cuenta de Facebook para realizar un fuerte descargo tras ser desvinculado del canal. "Buenos días a todos compañeros de trabajo. Hoy me comunicaron las autoridades productora de contenidos bxfsh que dejó de pertenecer al proyecto Hotel de los Famosos por dos motivos: según ellos existe una denuncia de 4 a 6 personas ellas de sexo femenino o sexo no definido o definido que se sintieron agraviadas o acosadas por palabras que utilizaba cuando me dirigía hacia ellas con mi saludos de todos los días".

"Las palabras que supuestamente eran de carácter acosador eran: 'buen día genia', 'hola amor', 'qué linda estas hoy', 'qué bien te queda esa remera o ese pantalón o ese color de ropa', 'linda', 'hermosa', 'te quiero bonita o divina' . Les regalaba un dulce un chocolate", detalló sobre las denuncias realizadas por productoras del reality.

"Les cuento a esas mujeres que antes que ellas no estaban ni en los huevos de su padre 25 años atrás yo ya estaba detrás de cámara produciendo programas en distinto canales de aire o cable. Tengo en mi haber un par de nominaciones a Martin fierro. Un Martín Fierro por mejor producción infantil en canal de aire ATC Argentina Televisora Color, diploma que me acredita tal nominación de Aptra. Les comento que he trabajado en todos los canales de aire con el 70 por ciento de personal femenino; así también en varias productoras de cable. Siempre me manejé con respeto y humildad que me enseñaron mis padres y el colegio primario", indicó.

Y aseguró en el extenso texto que "Mi manera de tratar a las personas fue siempre con ese léxico (...) Conocí y trabajé con muchas periodista que hoy en la actualidad están frente a cámaras conduciendo programas tanto en canal de aire como en cable. Jamás he tratado así de la manera que ustedes hoy me están denunciando con mala intención o doble intención. Quisiera dar nombres pero por código me los guardo", advirtió el camarógrafo denunciado.

"Siempre respeté a las compañeras. Si hoy ustedes se sintieron acosadas por como soy o me dirijo verbalmente, les pido mil disculpas. Dicho esto, me cagaron la trayectoria de 42 años de experiencia en el medio televisivo. Quiero que sepan que jamás tuve que presentar currículum vitae para ingresar a una productora o canal de televisión si lo hice. Me lo pedían por protocolo”.

Luego, agradeció a gente incluyendo a su novia, compañeros de trabajo e integrantes de El Hotel de los Famosos como Alex, Imanol, Liza Vera, Silvina Luna. A estas dos últimas les dedicó un "te amo". "A mi amor imposible, Majo Martino. Nunca voy a olvidar tu saludo de todos los días. Te amo me decías. Te amo y te quiero amiga", sumó. Ramírez continuó agradeciendo al Pato Galván, Walter Queijeiro, Chanchi Esteves, a Matilda Blanco, a Martín Salwe, Kate Rodríguez, al Turco García y a Mónica Farro, los últimos en entrar, aunque aún no se haya visto en pantalla.

"Me despido de las chicas a la cual (sic) no les guardaré rencor; tienen mucho que aprender. Cuando uno se pone la camiseta del proyecto hay éxito asegurado. Y yo me la puse desde el principio", concluyó.