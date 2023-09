El 4to. Mundialito Femenino de Fútbol coronó a sus campeonas

Las Galácticas de Pico Truncado en Sub 11 y Sub 17, Deportivo Río Chubut de Rawson en Sub 13 y Abrazo de Gol de Comodoro Rivadavia en Sub 15 conquistaron el título del certamen Infanto-Juvenil.

Más de 250 jugadoras de toda la Patagonia, en las categorías Sub 11 y Sub 13 (Fútbol 7) y Sub 15 y Sub 17 (Fútbol 9), fueron protagonistas de la 4ta. edición del Mundialito de Fútbol Infanto-Juvenil Femenino.

Las Galácticas de Pico Truncado fueron las ganadoras en Sub 11, Deportivo Río Chubut de Rawson se consagraron en Sub 13, mientras que Abrazo de Gol de Comodoro Rivadavia se quedó con el campeonato en Sub 15, y Las Galácticas repitieron el podio en Sub 17.

Los otros equipos que tomaron parte del certamen que se desarrolló en el Estadio Municipal Comodoro fueron Racing de Trelew, Petroleritas Cuenca Austral de Río Gallegos, Deportivo Inter de Caleta Olivia, Club Fontana de Trevelin y Escuela Municipal Kilómetro 5 de Comodoro Rivadavia.

El campeonato fue organizado por el club Abrazo de Gol, contando con la colaboración de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y el Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Desde la organización agradecieron a “la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, al Ente Autárquico Comodoro Deportes, distintas empresas que confiaron y apostaron al evento, a los profesores, a las delegaciones participantes, y familias de los distintos clubes participantes”.

Posiciones

Sub 11

1) Las Galácticas (Pico Truncado)

2) Club Fontana (Trevelin)

3) Abrazo de Gol (Comodoro Rivadavia)

Sub 13

1) Deportivo Río Chubut (Rawson)

2) Petroleritas Cuenca Austral (Río Gallegos)

3) Abrazo de Gol (Comodoro Rivadavia)

Sub 15

1) Abrazo de Gol (Comodoro Rivadavia)

2) Club Racing (Trelew)

3) Las Galácticas (Pico Truncado)

Sub 17

1) Las Galácticas (Pico Truncado)

2) Abrazo de Gol (Comodoro Rivadavia)

3) Deportivo Inter (Caleta Olivia)

Valla Menos Vencida

Sub 11

Martina Coliqueo (Abrazo de Gol)

Sub 13

Lara Lobos/ Eunice Martínez (Abrazo de Gol)

Sub 15

Lara Pisco/ Candela Opazo (Abrazo de Gol)

Sub 17

Agustina Prane (Las Galácticas)

Goleadoras

2013-2011

Sofía Araya 8 goles (Abrazo de Gol)

2010-2011

Priscila Cristina 4 goles (Abrazo de Gol)

2008-2009

Roma Pascual 4 goles Racing (Trelew),

2006-2007

Antonella Figueroa 5 goles (Abrazo de Gol).