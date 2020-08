El abogado de Otarola dice que podría "comprometer a más gente"

“El mejor de los supuestos que yo puedo avisorar es comprometer a más gente”, sostuvo esta mañana Fabián Gabalachis, abogado de la exministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Cecilia Torres Otarola.

Además, el letrado consideró que los organismos de contralor del Estado no funcionan, recordando que en el pasado “he visto al Tribunal de Cuentas Provincial haciendo inspecciones semestrales en municipios” que no encontraban irregularidades que a él le tocó comprobar. “No funcionaban antes y ahora veo que tampoco”, acotó en LaCienPuntoUno.

Además, sostuvo que Torres Otarola “entiende que es normal y pasa a diario en la administración pública, por más que algunas cosas son difíciles de comprender para el resto de los ciudadanos y hasta nos chocan, pero en el ámbito de la administración pública ella interpreta que no constituye delito”, por ejemplo, contratar empleados que no asisten a sus lugares de trabajo, ya que “incluso se logran mejores objetivos con personas que no están todo el día en sus despachos”.

La exfuncionaria debe comparecer ante el juez el martes 11 de agosto próximo para ser notificada de las acusaciones que pesan en su contra por defraudación al Estado, tanto cuando era diputada como siendo ministra de Mariano Arcioni entre el 10 de diciembre de 2019 y el 30 de junio último.

“A quien tenemos que convencer es al fiscal, no al juez, en estos seis meses. No creo que sea tarea fácil, ya que por sus declaraciones en los medios lo veo decidido a ir al hueso”, dijo Gabalachis respecto a Omar Rodríguez.

“Veremos qué es delito y qué es falta administrativa”, añadió el letrado, quien aseguró que su representada se halla en óptimas condiciones anímicas y que “cuando escucha lo que dice el fiscal tiene ganas de hacer una rueda de prensa. Yo le expliqué que ahora conviene darlas dentro del ámbito de la justicia, evaluando en qué oportunidad, porque no hay que convencer al juez, si no al fiscal y caerían en saco roto porque lo veo convencido”.