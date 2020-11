El Atlético del "Cholo" Simeone se subió a la punta en España

Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone, superó a Valencia por 1-0, como visitante, y es el nuevo puntero de la Liga de España, en la continuidad de la undécima fecha.

El único gol del encuentro fue del defensor español Toni Lato, a los 34 minutos del segundo tiempo, en contra.

Además de Simeone, el otro argentino en Atlético de Madrid fue el delantero Angel Correa, que resultó amonestado y lo sustituyeron a los 19m. del complemento.

Ahora, el conjunto madridista es el puntero de la competición, con Real Sociedad, al alcanzar 23 puntos y Valencia está 12do., con 12 unidades.

Previamente, el delantero argentino Lucas Boyé anotó y vio la roja en el empate 1-1 de su equipo, Elche, ante Cádiz, en un encuentro que le dio continuidad a la undécima fecha de la Liga de España.

El exRiver y Newell's marcó a los 38 minutos del primer tiempo y se fue expulsado, por doble amonestación, en el cierre de esa etapa. Luego igualó, Alvaro Giménez, a los 10m. del complemento.

En Elche, dirigido por el argentino Jorge Almirón, jugaron los nacionales Iván Marcone (ex Boca y Lanús) y Guido Carrillo (ex Estudiantes); en Cádiz lo hicieron Jeremías Ledesma (ex Rosario Central) y Marcos Mauro, sin antecedentes en el fútbol argentino.

Con este empate, Elche suma 13 puntos y se mantiene lejos del descenso, mientras que Cádiz, con 15, está en puestos de Liga de Europa.

La fecha se inició el viernes pasado con el partido que Valladolid empató con Levante por 1 a 1, de local.

Además, Sevilla superó a Huesca por 1 a 0, de visitante, y Real Madrid fue derrotado por Alavés 2 a 1, de local.

Domingo: Barcelona-Osasuna (10); Getafe-Athletic Bilbao (12.15); Celta de Vigo-Granada (14.30); Real Sociedad-Villarreal (17).

Lunes: Betis-Eibar (17).

POSICIONES: Real Sociedad y Atlético de Madrid 23 puntos; Villarreal, 19; Real Madrid, 17; Sevilla 16; Cádiz, 15; Granada, 14; Elche y Alavés 13; Athletic de Bilbao, Valencia, Getafe y Betis, 12; Barcelona y Osasuna, 11; Valladolid y Eibar 10; Levante 8; Huesca y Celta de Vigo, 7.