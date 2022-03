El Banco Santander se dejó a un cliente olvidado en las cajas de seguridad

Esteban Cervi es un argentino que, con sólo 17 años, fundó Neolo.com, una plataforma que ofrece registros de dominio, servicio de alojamiento de sitio web y herramientas de ciberseguridad. En 2018, luego de obtener servidores en distintos países y clientes en el exterior, creó Pulsión Digital, una escuela online de marketing digital. Finalmente, y tras la explosión de la pandemia de coronavirus, decidió irse a vivir con su familia a España, donde vive actualmente.

En una de sus visitas al país, Cervi se dirigió a una de las sucursales del Banco Santander a llevar adelante trámites y a ingresar en el sector de las cajas de seguridad, que suele ser un espacio más privado y apartado dentro de las entidades bancarias. Algunos minutos después, cuando intentó salir, se dio cuenta de que la reja de seguridad del recinto estaba cerrada con llave.

WhatsApp Image 2022-03-08 at 10.31.40 AM.jpg

Cumplido el horario de trabajo, los empleados cerraron el banco y se fueron, pero se olvidaron de él. “Hola Santander, me dejaron encerrado en las cajas de seguridad. ¿Me abren por favor? Me cansé de gritar y no tienen timbre, por suerte llegan datos móviles”, publicó en sus redes, con un gesto que muestra tanto miedo como asombro.

Luego de varios minutos, decidió llamar a la policía. “Llamé al 911 porque en el banco no atienden el teléfono ni responden mensajes. ¿Ideas?”, preguntó a sus seguidores. Tiempo después, Nervi logró ser rescatado por los agentes de policía que ingresaron al banco y lo rescataron.

Más tranquilo, aunque indignado, el joven pudo contar su odisea: “Estuve haciendo señales a las cámaras, golpeando puertas. Nadie se dio cuenta. Nadie mira las cámaras de seguridad ni saben si hay movimiento. Y no, un timbre es un dispositivo muy avanzado. No tenían. Avisé por mensaje, llamé, nunca me contestaron en Santander. Por suerte en el 911 me atendieron al instante, entraron al banco, escucharon mis gritos y me rescataron”, aseguró.