El barra Alan Schlenker se casó en el penal de Rawson

Alan Schlenker, ex barra de River que está preso por instigar el asesinato de Gonzalo Acro en 2007, se casó en la cárcel. El ex cabecilla de Los Borrachos del Tablón no solo tuvo la ceremonia civil, sino que también organizó junto a su flamante esposa una fiesta en la que no faltaron los colores del Millonario.

La boda se desarrolló en el penal de Rawson, donde Schlenker cumple una condena a prisión perpetua.

“Llevo 9 años de detención arbitraria, preso en una cárcel de máxima seguridad, a 1.400 km de distancia, en plena pandemia. PERO EL AMOR ES MÁS FUERTE y a pesar de todo pude tener mi ceremonia de casamiento con alegría y en familia”, escribió Schlenker en sus redes sociales este viernes.

El barra compartió, además, un video donde se ven distintos momentos de la boda, desde la ceremonia del matrimonio civil hasta la fiesta dentro del penal. A la hora de la celebración, de la que participó un puñado de familiares y amigos, no faltaron el tradicional vals ni el “trencito” del carnaval carioca. Para esa parte del evento, los novios y los invitados vistieron camisetas del Millonario.

En su cuenta de Twitter, que es administrada por sus familiares, el ex barra de River cambió su biografía e incluyó la palabra “Casado”.

Schlenker insiste de manera permanente en que su condena es injusta y que es producto de una causa “armada”. Prácticamente todo el contenido que comparte en sus redes sociales tiene la finalidad de difundir ese mensaje. De hecho, su caso ha llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

EL PASADO LO CONDENA

En 2017, la Corte Suprema de la Nación confirmó la condena de prisión perpetua para Alan y William Schlenker, los hermanos que manejaron la barrabrava de River durante varios años. Fue por el crimen de Gonzalo Acro en 2007, acribillado a balazos cuando salía de un gimnasio en Villa Urquiza. Los hermanos fueron considerados “instigadores” del crimen.

Sobre Alan también pesó una condena de 12 años de prisión por el homicidio de Mario Alfredo Sanzi, un supuesto vendedor de drogas de la zona de San Isidro que fue asesinado en 2001.

Fuente: El Chubut