El capitán del Watford se niega a volver a entrenar

El capitán de Watford, Troy Deeney, avisó hoy que no volverá a entrenarse porque teme por la salud de su familia en medio de la pandemia de coronavirus, negativa que se presenta justo en el día que los equipos de la Premier League reanudan en grupos las prácticas sin contacto físico.

"No quiero exponer a mi hijo que tuvo hace poco dificultades para respirar a un mayor peligro, no voy a entrenar", dijo Deeney, de 31 años, capitán del Watford, equipo que ocupa la 17ma. posición en la Premier, por ahora fuera de zona de descenso.

En declaraciones al programa de YouTube Talk the Talk, Deeney agregó: "Solo se necesita una persona para infectarse dentro del grupo y no quiero traer eso a casa. Mi hijo tiene solo cinco meses, tenía dificultades para respirar, así que no quiero volver a casa y ponerlo en mayor peligro".

Deeney es de raza negra y ello aumenta el temor del futbolista en cuanto al contagio del Covid-19: "Las etnias negras, asiáticas y mixtas tienen cuatro veces más probabilidades de contraer la enfermedad.

La Oficina de Estadísticas Nacionales dice que los hombres y mujeres negros tienen casi el doble de probabilidades de morir de coronavirus que los blancos en Inglaterra y Gales, consignaron la BBC y la Agencia DPA.

"No puedo cortarme el pelo hasta mediados de julio, pero puedo ir y entrenar con 19 personas sin que nadie pueda responder mis preguntas. Si no tengo información ¿por qué me voy a pone en riesgo?" dijo Deeney, un goleador que está hace 10 años en Watford y jugó 389 cotejos con esa casaca.