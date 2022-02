El concejal Murúa atendió quejas de taxistas por excesivos impuestos

El concejal Gabriel Murúa (Primero Caleta) recibió este martes en su despacho a dirigentes de dos cooperativas de taxis quienes le plantearon la preocupación de todos los trabajadores del volante por el excesivo incremento de los impuestos que fijó el Ejecutivo municipal.

Vale recordar que en la última sesión ordinaria de 2021, con el voto de los tres ediles del oficialismo (Frente de Todos) se aprobó la Tarifaria 2022 que establece una serie de incrementos en los impuestos para todos los vecinos.

En tal sentido expresaron su fuerte disgusto porque consideran que tanto los taxistas como los remiseros integran uno de los sectores de la comunidad más afectados y por ello le plantearon la necesidad que instrumente acciones para revertir el “tarifazo” dado que ellos no tienen prácticamente dialogo con el intendente Fernando Cotillo.

De acuerdo al informe emitido por la oficina de prensa de Murúa, “el aumento que tendrán que absorber los taxistas y remiseros es superior al 200%, debido a que afecta el valor del libre deuda, la desinfección y el permiso de la unidad móvil, a lo que hay que sumar gastos por mantenimiento”.

Al respecto, el edil manifestó que “ya habíamos advertido que la gente iba a tomar conciencia del fuerte aumento cuando este año decida ir a pagar los impuestos y no nos hemos equivocado. Ahora son los taxistas y remiseros, pero seguramente se irán sumando otros sectores porque el aumento es importante y afecta a todos los vecinos”.

Rubén Aparicio presidente de Coopetax y Germán Chávez de TaxiCom, fueron quienes se acercaron hasta el despacho del concejal para entablar una conversación que según expresaron harán extensiva al resto de los ediles y al propio Intendente Fernando Cotillo. “No solamente me plantearon lo difícil que es para ellos poder hacer frente al pago de los impuestos con los aumentos, sino que tienen que sumar muchos gastos de mantenimiento de los vehículos que les pone cuesta arriba el sustento para muchos único de sus familias”, resaltó Murúa.

Recordó además que “ desde mi banca planteé que no era el momento, que no estaban dadas las condiciones para un tarifazo pero no fui escuchado por mis pares que levantaron la mano y aprobaron esta decisión que afecta directamente a los alicaídos bolsillos de todos los vecinos”.

Finamente hizo saber que acompañará a sus interlocutores en los reclamos, trabajando de manera conjunta “en conjunto en la elaboración de alguna medida para que se revea este brutal aumento”.